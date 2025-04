¿Cuándo empieza el Masters 1000 de Roma 2025? Todas las fechas y partidos

El Masters 1000 de Roma se encuentra a la vuelta de la esquina y la organización ya ultima los preparativos del último gran torneo de arcilla antes del esperado y legendario Roland Garros. A su vez, la competición también podrá disfrutar de la vuelta de Jannik Sinner, actual número uno del mundo, después de cumplir los tres meses de sanción por dopaje impuestos por la AMA. Eso sí, hasta el momento, la presencia de Carlos Alcaraz en el Foro Itálico es toda una incógnita sin resolver, puesto que sigue aún recuperándose de la lesión muscular que sufrió en la final del Godó ante Holger Rune y le impidió competir en el Mutua Madrid Open.

La vuelta a la competición del hijo pródigo italiano

Jannik Sinner, tras llegar a un acuerdo con la AMA, aceptó la sanción de tres meses sin competir por su positivo por doble positivo clostebol durante la participación de la pasada edición de Indian Wells 2024. Ahora, meses más tarde, está preparado para su regreso a las pistas. «Cada día estoy más cerca, me siento mejor física y mentalmente, aunque todavía queda mucho camino por recorrer y para llegar a mi mejor nivel después de este parón. Nos vemos en Roma, esperamos prepararnos bien. Todavía tengo que digerirlo un poco, pero tengo muchas ganas de volver a Roma, no será fácil porque habrá mucha atención. Aprendí muchas cosas en este tiempo, pero ya sabía que el tenis no es lo más importante. Hay gente que se preocupa mucho, la familia siempre es lo primero, los amigos son cruciales… pero sobre todo es bueno tener gente buena alrededor en quien puedes confiar», aseguró el jugador nacido en San Candido, Italia, confirmando su presencia en el Masters 1000 de Roma.

Jannik Sinner & all your favourite players are coming to Rome 🫡 📲 Check out our official ATP entry list: https://t.co/b3WCnYlQNS pic.twitter.com/6sqAP7aO0O — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 7, 2025

Cuándo comienza el Masters 1000 de Roma

El Masters 1000 de Roma arrancará el próximo 7 de mayo con las primeras rondas del torneo y fase previa y finalizará días más tarde, concretamente el 18 del mismo mes, con la gran final del cuadro masculino. Alexander Zverev, después de ver al chileno Jarry en el último escalón del torneo, es el vigente campeón de la competición y deberá de defender la corona en el Foro Itálico durante esta edición.

Predict your next Rome champions in the comments 👀#IBI25 pic.twitter.com/jETFKmEpPY — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 28, 2025

Dónde ver el Masters 1000 de Roma

El último Masters 1000 de arcilla de la temporada se podrá disfrutar, en exclusiva y en directo, a través de las pantallas de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones online, que nos llevará a todos los rincones de España el mejor tenis del mundo. A su vez, en la web de OkDiario también podrás seguir minuto a minuto los mejores encuentros del torneo italiano.

¿Jugará Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Roma?

Carlos Alcaraz, después de confirmar su baja en el Mutua Madrid Open, sigue recuperándose de sus «molestias musculares en la zona del muslo derecho» y su presencia en el Foro Itálico, hasta el momento, se encuentra en el aire. En los últimos días, hemos podido apreciar que el murciano desconectó del tenis durante su lesión y se le pudo ver en la final de la Copa del Rey en Sevilla y en el Circuito de Jerez para disfrutar de la prueba del campeonato del mundo de motociclismo.

El de El Palmar volverá a los entrenamientos al final de esta semana y valorará el hecho de viajar a Roma o prepararse definitivamente para Roland Garros, escenario donde defiende el título del 2024: «Me haré otra prueba y valoraremos cómo está el cuerpo en las próximas semanas. Creo que en un par de semanas o en una volveré a entrenar, aunque no quiero dar nada por hecho. En Roland Garros estaremos seguro… y veremos en Roma, ese es el objetivo».