Cuándo empieza la Copa del Rey: horario de todos los partidos de la primera ronda

Llega la Copa del Rey, uno de los torneos más esperados por todos los amantes del fútbol español. La primera ronda de este apasionante torneo del K.O. ya está aquí y los equipos más humildes sueñan con dar la sorpresa e ir avanzando de fase ante equipos de divisiones superiores. Hay que recordar que en esta primera ronda están exentos el Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic Club porque juegan la Supercopa de España. El formato sigue siendo similar, con eliminatorias a partido único hasta las semifinales, que son a ida y vuelta.

Cuándo empieza la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol, en su calendario, fijó el inicio de la Copa del Rey de manera oficial para este martes 28 de octubre, fecha en la que arrancará la primera ronda. En diciembre se disputará la segunda ronda y ese mismo mes empezaremos con los dieciseisavos de final. En enero se jugarán todos los encuentros de octavos, mientras que el mes de febrero están fijados los de cuartos. Ese mismo mes y en marzo están reservados para las semifinales, única ronda que se juegan a doble partido. El 25 de abril el Estadio de La Cartuja acogerá la gran final con los dos candidatos a llevarse el torneo.

Primera ronda. Del martes 28 de octubre al jueves 30 de octubre.

Segunda ronda. Del martes 2 de diciembre al jueves 4 de diciembre.

Dieciseisavos de final. Del martes 16 de diciembre al jueves 18 de diciembre.

Octavos de final. Del martes 13 de enero al jueves 15 de enero.

Cuartos de final. Del martes 3 de febrero al jueves 5 de febrero.

Semifinales. Ida: entre el martes 10 de febrero y el jueves 12 de febrero. Vuelta: Entre el martes 3 de marzo al jueves 5 de marzo.

Final de la Copa del Rey. Sábado 25 de abril en el Estadio de La Cartuja.

Cuándo se juega la primera ronda de la Copa del Rey

La RFEF programó la primera ronda de la Copa del Rey para los días entre el 28 de octubre y el 30 del mismo mes. Esto se traduce en que este martes se disputarán una gran cantidad de encuentros de esta competición, mientras que el miércoles 29 del décimo mes del año traerá consigo otra tanda y será el jueves cuando se jueguen los últimos y se conozcan a todos los equipos que se meterán en la segunda ronda del torneo del K.O.

Horario de todos los partidos de primera ronda de la Copa del Rey