Cuadro final del Masters 1000 de Cincinnati: los rivales de Carlos Alcaraz

Después de caer eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto, torneo en el que nunca se encontró cómodo, Carlos Alcaraz viaja hasta Estados Unidos para ponerse a prueba en el último torneo que disputará antes de la celebración del US Open 2023, el Masters 1000 de Cincinnati. Alcaraz ya conoce cuál es su potencial camino en una competición en la que defiende los cuartos de final logrados en 2022 y en la que podría volver a enfrentarse a Novak Djokovic, quien también está de vuelta en Estados Unidos tras varios ausente por el covid y su condición de no vacunado.

Al igual que sucediera en el Masters 1000 de Toronto, Carlos Alcaraz, en calidad de primer cabeza de serie del cuadro final, está exento de la disputa de la primera ronda de competición. Por tanto, hasta que no se diluciden los enfrentamientos inaugurales, el tenista español no sabrá a ciencia cierta quién es su rival, así como tampoco el horario y día de debut, que se confirmará probablemente el lunes en Cincinnati. Lo que sí conoce es de qué partido saldrá su primer contrincante en la lucha por conquistar el Masters 1000 de Cincinnati y será en el que se enfrentan el veteranísimo John Isner y un jugador proveniente de la fase previa.

Asimismo, Alcaraz también vislumbra el que podría ser un duelo de tercera ronda, octavos de final, repleto de morbo, ya que por su mismo lado del cuadro navega también Tommy Paul, su verdugo en Toronto hace tan solo unos días y que se ha desmarcado como la bestia negra de Carlos en esta época del año, ya que en 2022 también le venció en el Masters 1000 de Montreal.

Alcaraz, a buen seguro, saldría extramotivado a este partido y en caso de superarlo, los cuartos de final esperarían al tenista español, y con ellos un potencial duelo con el quinto cabeza de serie del cuadro, un Casper Ruud siempre peligroso en este tipo de pistas, como demuestra su condición de finalista del US Open 2022, pero que no está teniendo un 2023 con demasiada continuidad. Frances Tiafoe es otra alternativa que también se podría cruzar en el camino de Carlos Alcaraz en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, mientras que en semifinales, Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev serían los contrincantes más probables para el número uno del ranking ATP, que se juega mantener este puesto antes de la llegada del US Open.

Los rivales de Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati

Si alcanza la final, lo tendrá confirmado, por mucho que en ella le pudiera esperar su gran rival de la actualidad, Novak Djokovic, quien tampoco tiene un camino de rosas en esta edición del Masters 1000 de Cincinnati. Sin ir más lejos, el primer rival de Nole podría ser, en segunda ronda, un Alejandro Davidovich que pese a su derrota clara ante De Miñaur ha demostrado en Toronto, donde avanzó hasta semifinales, de lo que es capaz. Después, Novak podría encontrarse rivales como el propio De Miñaur, Sinner o Medvedev, en un cuadro durísimo antes de una hipotética final con Alcaraz.