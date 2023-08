Una derrota sin consecuencias para Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se despidió del Masters 1000 de Toronto en cuartos de final, después de ceder ante Tommy Paul, por segundo año consecutivo, en un encuentro en el que no dio con las sensaciones necesarias para vencer. Esta versión gris que ha acompañado a Alcaraz durante toda la semana necesitaba de un reseteo, con el que contará el español sin mayores consecuencias más allá de no poder luchar por un nuevo título en un 2023 que sigue siendo de ensueño.

Las estadísticas dicen que esta es la segunda peor derrota de Carlos Alcaraz en lo que va de 2023, después del inesperado tropiezo ante Marozsan en tercera ronda del Masters 1000 de Roma. Sin embargo, también es prueba de que el tenista de El Palmar está completando un año extraordinario, en el que sólo en dos ocasiones, la mencionada en Roma y ahora en Toronto, no ha podido pisar al menos las semifinales del torneo que disputa.

Números en mano, Alcaraz ha conquistado seis títulos en lo que va de 2023 –Buenos Aires, Indian Wells, Godó, Madrid, Queen’s y Wimbledon– además de una final –Río de Janeiro– y dos semifinales –Miami y Roland Garros–. Son cifras de número uno y pese a ceder ante Paul en cuartos de Toronto, Carlos llegará a Cincinnati con una renta considerable sobre Novak Djokovic al frente de la clasificación ATP.

Con sus 170 puntos que sacará de Toronto 2023, Alcaraz se mantiene como nº1 con 9.395 puntos, por los 8.795 de Nole. Por tanto, y aunque en Cincinnati el español defiende cuartos de final y Djokovic nada al no participar en 2022 debido a su política anti-vacunas, sólo una debacle, prematura e inesperada de Carlitos en el próximo Masters 1000 (14 al 21 de agosto), acompañada del título de Novak Djokovic cambiarían la clasificación ATP en el primer puesto de cara al US Open.

El aprendizaje de Alcaraz tras la derrota

Pese a encontrarse incómodo en pista e incluso mostrarlo de forma vehemente, tirando la raqueta al suelo y regañándose en mitad del partido, Carlos Alcaraz, como sucedió en Roland Garros tras caer en circunstancias diametralmente opuestas ante Djokovic, opta por la vía del aprendizaje de cara al futuro. «Puedo ver qué es lo que no he hecho bien y lo que puedo hacer ahora es entrenar para mejorar. Todavía tengo un par de semanas hasta el US Open, pero ahora debo centrarme en Cincinnati, que es un Masters 1000 y un gran torneo también. Debo hablar con mi equipo y prepararlo bien. De este torneo me llevo muchas lecciones aprendidas», comentó, en rueda de prensa, tras caer ante Tommy Paul, con el que podría encontrarse de nuevo en tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati en tan sólo unos días.