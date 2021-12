El Consejo Superior de Deportes se reunirá este jueves con representantes del Real Madrid, Barcelona, Athletic y la Federación Española de Fútbol «con el fin de abordar los conflictos entre partes que asaltan al mundo del fútbol». El encuentro estará presidido por el presidente del CSD José Manuel Franco a escasas horas de que se rubrique el acuerdo que puede hipotecar el fútbol español durante 50 años con la firma con el fondo CVC.

La reunión se hará «a petición» de los clubes que han propuesto el Plan Sostenible con el objetivo de que no se firme con CVC en un acuerdo que también afecta a Real Madrid, Barcelona y Athletic. Los tres se consideran perjudicados por la firma de un pacto que les pueda perjudicar a largo plazo por culpa de formar parte de una asociación, La Liga, que en su opinión estará adoptando un acuerdo fraudulento y que perjudicará enormemente la salud económica de la competición.

Esta postura será defendida por unos clubes que han buscado una financiación alternativa con unas condiciones manifiestamente beneficiosas para los clubes en comparación con la propuesta de CVC. La Federación Española de Fútbol, no en vano, se ha alineado a favor de Madrid, Barcelona y Athletic y muestran su preocupación por un acuerdo que puede sumir al deporte rey en nuestro país en la ruina.

Javier Tebas tiene previsto sacar adelante mañana viernes el acuerdo a través de la aprobación en una Asamblea de la Liga. El mandatario, de conseguirlo, podría perpetuarse en su cargo hasta siete años más, quedando patente que no ha actuado de forma diligente durante el proceso de elección de CVC actuando en beneficio propio y no de los clubes. El CSD tiene la potestad para intervenir un acuerdo con un fondo que no consiguió sus objetivos de entrar en otras ligas europeas.