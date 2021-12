Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao apoyan el comunicado emitido por la Real Federación Española de Fútbol en la mañana de este miércoles y solicitan la intervención del Consejo Superior de Deportes para evitar que se consumen «daños irreparables» al fútbol español por la pretensión de Javier Tebas de consumar una «flagrante violación» del régimen jurídico aplicable a la Liga mediante el acuerdo con CVC Capital Partners, como parte del Proyecto La Liga Impulso.

Los clubes remitieron una comunicación al CSD y, en la misma publicación, recalcan la negativa constante de Tebas y la Liga para considerar la alternativa propuesta, el Proyecto Sostenible que reportaría un futuro positivo en comparación con el acuerdo entre el organismo y CVC.

La carta de Real Madrid, Barcelona y Athletic incluye el escenario en que el Consejo Superior de Deportes no responda a sus competencias. En ese caso se daría pie a que se cometan «graves irregularidades que comprometen seriamente no sólo el futuro económico del fútbol español, sino también el marco jurídico» para la gobernanza de las competiciones.

La nota íntegra compartida por los clubes dice lo siguiente.

Compartimos los términos del comunicado remitido en el día de hoy por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reiterando nuevamente que el Proyecto La Liga Impulso es incompatible con nuestro ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, no debe llevarse a cabo.



Confirmamos a nuestros socios y aficionados que, al igual que la RFEF solicita la intervención de las autoridades competentes a estos efectos, en el día de ayer Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid remitimos una comunicación al Consejo Superior de Deportes, dado que, en el ejercicio de sus competencias, tiene el deber de evitar que se consumen daños irreparables a nuestro fútbol, señalando en particular que:



• La Asamblea General Extraordinaria de La Liga convocada para el próximo día 10 de diciembre de 2021, «pretende consumar definitivamente una flagrante violación del régimen jurídico aplicable a La Liga y a los derechos audiovisuales del fútbol español».



• La reacción de La Liga a las repetidas solicitudes de los tres clubes «ha sido emprender una dura campaña de ataques, desinformaciones y, ante todo, negarse a valorar la alternativa planteada» manteniendo intactos sus planes.



• «El artículo 8.s) de la Ley del Deporte otorga al Consejo Superior de Deportes una función de garante de la legalidad de la aplicación de la normativa que regula el mundo del deporte».



• De no actuar el Consejo Superior de Deportes «en ejercicio de sus competencias, se podrían cometer graves irregularidades que comprometen seriamente no sólo el futuro económico del fútbol español, sino también el marco jurídico que el legislador adoptó para la gobernanza de este deporte».



• En todo caso, de “aprobarse los planes de La Liga en relación con el Proyecto La Liga Impulso, tendremos la ineludible obligación de ejercer las acciones legales que correspondan, de la naturaleza jurídica que proceda”.