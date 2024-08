Cristiano Ronaldo se reivindica en el arranque de la temporada en Arabia

La temporada en Arabia Saudí ya ha comenzado y lo hizo con una nueva reivindicación de Cristiano Ronaldo. El astro portugués, a sus 39 años, hizo el primer gol de su equipo, vio como el VAR le anulaba el segundo y protagonizó una celebración señalando a la grada. La estrella de Al Nassr no pudo evitar el primer pinchazo de su equipo en casa tras la derrota en la Supercopa.

El inicio de temporada para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí está siendo brillante a sus 39 años. El pasado 14 de agosto ya hizo un gol y una asistencia para meter a Al Nassr en la final de la Supercopa. En dicho partido volvió a marcar anotando el 1-0 de la final, pero Al Hilal remontó protagonizando un cabreo inmenso del astro portugués contra sus compañeros.

Y este jueves, tras el arranque de la Saudi Pro League, Al Nassr debutaba en casa contra Al Raed Cristiano Ronaldo volvió a marcar. Tres goles en tres partidos y ya lleva 22 en 2024. Fue el 1-0 del encuentro en el minuto 34 tras un buen centro de Mané y un cabezazo imperial y muy poderoso de Cristiano.

Pero tras la reanudación del partido después del descanso, el equipo visitante empató de penalti. Se le complicaba el partido a un Al Nassr con Laporte titular. De hecho, fue el central español quien cometió dicho penalti a inicio del segundo tiempo.

En el minuto 76 de partido, Cristiano Ronaldo marcó el 2-1, su doblete particular, y lo celebró señalando a la grada. Primero les hizo un gesto refiriéndose a que no les escuchaba y luego se giró e hizo su mítico ‘siuuh’ para mostrarles su dorsal y su nombre. Pero el gol no subió al marcador. El VAR estuvo analizándolo tres minutos y decretó que había fuera de juego.

De esta manera, Al Nassr no pudo comenzar bien la temporada y empató en el primer partido liguero en casa. Un punto que unido a la derrota en la Supercopa deja muy tocado a Luis Castro, entrenador del equipo de Cristiano Ronaldo.

CRISTIANO RONALDO WHAT A HEADER! 🤯 pic.twitter.com/64lhLlyNgV — TC (@totalcristiano) August 22, 2024

A pesar de que el inicio de temporada para Al Nassr no es bueno en cuanto a resultados, el inicio de Cristiano Ronaldo en esta campaña en Arabia Saudí es impresionante. Lleva tres goles en tres partidos y está acumulando casi el 100% de los goles de su equipo en este arranque. En el debut liguero pudo incluso hacer un doblete y su eficacia goleadora sigue innata a pesar de su edad, 39 años ya. Acumula 22 goles ya en este 2024 y su objetivo es terminar el año con el mayor número posible de tantos. Cristiano quiere seguir haciendo historia.