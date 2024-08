El mayor cabreo de Cristiano en Arabia: gestos contra sus compañeros tras perder la Supercopa

Cristiano Ronaldo vivió una de sus noches más duras en Arabia Saudí. Su equipo, el Al-Nassr cayó en la final de la Supercopa por un contundente 1-4 contra su máximo rival, el Al-Hilal de Neymar, que no jugó porque sigue lesionado de la rodilla. El portugués, que adelantó a los suyos en el minuto 44, vio como el conjunto rival le remontaba de la forma más dura en la segunda parte y pagó su enfado con sus compañeros, a los que les hizo varios gestos con la intención de decirles que estaban dormidos.

El luso juntó las manos e inclinó su cabeza. Claramente, era el gesto de estar dormido, pero es que tras varios aspavientos más acabó llevándose una mano al trasero mirando a alguno de los jugadores del Al-Nassr. El cabreo era mayúsculo, como nunca le había sucedido en su andadura de año y medio en el campeonato de Oriente Medio.

🤬 VAYA CABREO DE CRISTIANO RONALDO 😳 Diciéndole a sus compañeros del Al-Nassr que están dormidos ❌ Perdieron 1-4 ante el Al-Hilal en la supercopa de Arabia Saudípic.twitter.com/u9UXxKwbgR — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 17, 2024

Para colmo, Cristiano tuvo un error impropio de su edad y su experiencia, pues a sus 39 años tocó la copa que estaba en disputa al saltar al campo, una acción que casi nunca se ve en el fútbol por aquello de la superstición. El portugués no sólo no la ganó, sino que encima cayó goleado, algo a lo que no le ha sucedido prácticamente nunca en su carrera como jugador.

Sus gestos de estamos dormidos y tenemos miedo rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, especialmente un vídeo que recogía las imágenes más llamativas de Cristiano en el partido frente al Al-Hilal. Este equipo es su ogro desde que llegó a Arabia a finales de 2022, pues la temporada pasada ya se proclamó campeón de la Liga saudí. Este sábado volvieron a ser su pesadilla remontando la final con cuatro goles en 17 minutos. Los autores fueron viejos conocidos en Europa: Milinkovic-Savic, Mitrovic por partida doble, y Malcom, ex del Barcelona.