Cristiano Ronaldo sólo está pensando en volver a enfundarse la camiseta del Manchester United y redebutar con los red devils en Old Trafford. Pero en una charla que ha mantenido con un periodista inglés ha reconocido que ha prohibido a su madre que viaje a ver su primer partido con la elástica del conjunto británico porque cree que no sería bueno para la salud de la propia Dolores Aveiro.

Este sábado Cristiano Ronaldo volverá a reencontrarse con los aficionados del Manchester United en Old Trafford para vivir su segunda etapa allí. Será frente al Newcastle y en las gradas del Teatro de los Sueños habrá una gran ausencia: la madre del luso. El periodista en cuestión, Piers Morgan, ha redactado en el Daily Mail esa charla que mantuvieron en Turín.

«Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le dijo que ya no tengo padre y que no quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o final», le dijo Cristiano Ronaldo cuando le habló de si su madre iba a ver sus partidos. «Se pone muy nerviosa y no entiendo por qué. Ahora no se le permite ver partidos importantes», añadió, interpretando el periodista que entre esos encuentros está el del redebut del portugués en Old Trafford. «Consigo amigos que se quedan con ella. Se desmayó dos veces en el estadio», contó un Cristiano Ronaldo que quiere proteger la salud de su progenitora.

Messi apareció en la charla

En esta conversación que mantuvieron Cristiano Ronaldo y Piers Morgan también salió el nombre de Leo Messi. «Con seguridad, él es el mejor contra el que he jugado», le respondió el ex futbolista del Real Madrid y de la Juventus al periodista. Eso sí, la conversación quedó ahí y siguieron hablando sobre quién de los dos es mejor.

«Pero Piers, me estás haciendo la pregunta equivocada», dijo Cristiano Ronaldo sonriendo. «Deberías preguntarme quién es el mejor jugador», añadió el portugués. El periodista fue rápido y entre la risa del delantero entendió lo que insinuaba el nuevo jugador del Manchester United. «Creo que sé la respuesta», respondió Piers Morgan también entre risas.