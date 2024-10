Cristiano Ronaldo cambia su forma de celebrar los goles por un motivo muy especial

Cristiano Ronaldo cambió este lunes su histórica celebración del ‘SIU’ por una más emotiva y especial. El delantero portugués, que sigue sin cansarse de hacer goles con la camiseta del Al Nassr, anotó el gol de la victoria ante el Al-Rayyan de Qatar en la segunda mitad y se fue al córner a alzar los brazos al cielo. Y es que era el cumpleaños de su padre, fallecido hace 19 años.

Este martes, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrentó al Al-Rayyan de Qatar en la Champions League de Asia. El equipo saudí, capitaneado por el portugués, logró los tres primeros puntos de la máxima competición asiática gracias a los goles de Sadio Mané y el propio CR7. Fue en el minuto 76 cuando el ex futbolista del Real Madrid hizo el 2-0 del encuentro. Cuando parecía que iba a repetir su ya mítica celebración del ‘SIU’, alzó los brazos al cielo para dedicárselo a su padre, fallecido en 2005 y que este 30 de septiembre hubiera cumplido 71 años.

«El gol de hoy tiene un sabor especial. Ojalá mi padre estuviera vivo porque hoy es su cumpleaños», dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista después del partido ante el Al-Rayyan qatarí. El delantero de 39 años recibió el balón en el costado derecho del área y remató de primeras con su pierna izquierda para enviar el cuero al fondo de la red por toda la escuadra. Ahí, el luso corrió hasta uno de los córners para dedicarle el gol a su padre.

Esta victoria ante el Al Rayyan de Qatar da alas al Al Nassr de Arabia Saudí para enderezar el rumbo en la Champions League de Asia después del empate a uno en la primera jornada ante el Al Shorta. Ahora, los saudíes se colocan terceros con cuatro puntos.

Cristiano Ronaldo y su relación con su padre

Y es que Cristiano Ronaldo tuvo una relación difícil con su padre hasta su fallecimiento en 2005. Cabe recordar que el padre del futbolista portugués fue alcohólico durante la gran parte de la adolescencia del ex jugador del Real Madrid. Así lo confirmó CR7 en una entrevista con Piers Morgan: «No conocía a mi padre al 100 por ciento. Era un alcohólico. Nunca tuve una conversación normal con él. Fue duro». El cinco veces futbolista mundial rompió a llorar y dijo: «Ser el número uno, ganar premios, no podía ver nada, no podía ver lo que estaba pasando conmigo»