Convocatoria de España: De la Fuente será fiel a sus principios

Luis de la Fuente será fiel a sus principios y seguirá apostando por la mejor convocatoria de España posible. A pesar de que el cambiando nacional está clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones, el seleccionador apostará en la convocatoria que ofrecerá este viernes (11:30 horas a través de las redes sociales), por la mejor lista posible.

Por ello, la base de la selección española seguirá siendo aquella que maravilló a toda Europa en la última Eurocopa. Con las bajas habituales por las lesiones, pero como dejó claro Luis de la Fuente tras ganar a Serbia en Córdoba apostará por el mejor equipo posible. «En noviembre vendrán los mejores porque queremos ser los primeros de grupo. Esto es la selección española y no un equipo de una comunidad de vecinos. Y los jugadores no es que estén encantados de venir, es que están encantadísimos de estar aquí», aseguró.

Esto no quiere decir que no haya novedades en esta convocatoria. Una de ellas apunta a ser la de Marc Casadó, que estará en la lista para reforzar un centro del campo debilitado por la ausencia del Balón de Oro, que no es otro que Rodrigo Hernández. También apunta a estar en la convocatoria de España para los duelos contra Dinamarca y Suiza Samu Omorodion, que sigue brillando en el Oporto. Más si cabe tras la duda de Morata, que ha sufrido un fuerte golpe con su compañero Pavlovic en el entrenamiento y ha tenido que ser trasladado con celeridad en un hospital de Milán en el que permanece en observación. Se descarta una lesión de gravedad tras realizarle una serie de pruebas como una resonancia, pero por precaución no va a disputar el encuentro ante el Cagliari.

Por otro lado, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ayoze, Fermín y Gayà, que no estuvieron ante Serbia en el encuentro que se disputó en Córdoba por diferentes molestias, ya están recuperados. Los cuatro primeros son fijos en la convocatoria de España, mientras que Fermín tiene muchas opciones de entrar. Por otro lado, Gayà vuelve a estar disponible tras un largo período de inactividad. Alejandro Balde, Iñigo Martínez, Diego Llorente o Gavi son otras de las opciones. No obstante, con el andaluz el seleccionador contaba para marzo tra ssufrir una grave lesión.

El primer partido de esta ventana de noviembre se disputará en Copenhague, contra Dinamarca, el viernes día 15 de noviembre. El segundo tendrá lugar el lunes 18 en Tenerife contra Suiza. Ambos encuentros se jugarán a las 20:45 horas. Si España suma tres puntos será primera de grupo y se asegurará jugar la vuelta de los cuartos de final en España. Concretamente en Valencia, ya que la Federación Española quiere hacer un gesto a los afectados por la DANA.