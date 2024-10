Luis de la Fuente convierte a España en un ciclón

Luis de la Fuente ha convertido a España en un ciclón. En una máquina de ganar. El combinado nacional voló frente a Serbia como lo lleva haciendo desde hace ya muchos meses. Confirmando que el poderío desplegando en Alemania durante la Eurocopa no fue un espejismo y sí una realidad que se confirma encuentro tras encuentro. De hecho, se puede decir que el combinado nacional se supera duelo tras duelo.

Ante el Serbia, España hizo otro despliegue espectacular de fútbol. Como se podía leer en la crónica de OKDIARIO, el combinado nacional bailó bajo la intensa lluvia que cayó en El Arcángel de Córdoba. La ciudad andaluza ha esperado durante 23 años el regreso de España y cuando volvió el conjunto de Luis de la Fuente no defraudó ni mucho menos. Todo lo contrario. El espectáculo fue completo.

España disparó 12 veces, 10 de ellas entre los tres palos, marcó tres goles, falló un penalti y dominó la posesión, pero lo más importante es la sensación de superioridad del conjunto español. El equipo dirigido por Luis de la Fuente transmite constantemente la sensación de que da igual contra quién juegue y con quién juegue, ya que finalmente va a ser capaz de superar a pasar por encima de los rivales, como sucedió a Serbia.

En este encuentro, España tenía múltiples bajas. De hecho, sólo cuatro de los once titulares el pasado 14 de julio en el Olímpico de Berlín en la final de la Eurocopa contra Inglaterra fueron titulares. Laporte, Cucurella, Fabián y Morata. Pero qué más daba. Los jugadores que llegan igualan o mejoran a los que ya estaban. Las sensaciones que transmite el combinado español son de que es un equipo hecho y muy difícil de doblegar. Algún día caerán, como todos, pero ahora mismo Luis de la Fuente ha sido capaz de confeccionar un auténtico equipazo.

El estilo de jugar bien al fútbol

La España de Luis de la Fuente siempre se ha caracterizado por no ser prisionera de un estilo. Al contrario de lo que sucedía en etapas anteriores, cuando la selección española era prisionera de estilos que en muchas ocasiones no la llevaban a absolutamente nada, ahora el único objetivo es jugar al fútbol adaptándose a lo que hay en cada momento.

Contra Serbia, España cambió el sistema. Renunció a las bandas que tan buen resultado le ha dado en los últimos tiempos, pero es que no tenía a Nico Williams y Lamine Yamal. Por lo tanto, no tenía sentido seguir apostando por lo que es probable que no diese el mejor resultado. De la Fuente decidió jugar más por dentro, reforzando el centro del campo y el resultado fue el de casi siempre: la victoria.