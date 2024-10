De la Fuente: «¿Agrandado? Otro tiraría de carisma, pero soy humilde»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria por 3-0 de España frente a Serbia en Córdoba. Laporte, Morata y Baena hicieron los goles del combinado nacional, que ya está clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Ahora falta por saber si será como primera o segunda. Con sumar un punto en Copenhague le bastará.

Luis de la Fuente comenzó hablando de él: «El que dice que estoy agrandado queda retratado por sí mismo. Me conocéis como soy y ya está». A continuación habló del listón: «Cuando llevas muchas rachas de la victoria estás más cerca de perder, pero este equipo es insaciable y quiere más. Disfrutamos mucho. Y, cuando no se consiga, que algún día pasará, habrá que entender que esto es el deporte y empezaremos un ciclo nuevo. El que quiera ganarnos tendrá que hacerlo muy bien».

Sobre como mantiene el nivel España a pesar de las bajas, explicó lo mismo: «Conozco muy bien a los jugadores, lo que me sorprende es que os sorprenda a vosotros. Sé el rendimiento que ofrecen con más o menos nombre. Jugamos a seguro. Me he equivocado muy poco desde que llegué aquí y se han ido cumpliendo las cosas que he dicho. Tenemos presente y futuro».

Sobre cuanta culpa tiene él de este gran momento de España, explicó lo siguiente: «Formamos un gran grupo, los mejores del mundo. Somos una familia y eso da mucho poder. Aquí todos trabajamos mucho y tenemos el mismo mérito. Esto es un trabajo en equipo. No se trata de estar agrandado o no, sólo hay cosas que son las que son. No se puede ir contra las cosas ciertas. No estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Otro tiraría de carisma, pero soy humilde».

Sobre la respuesta del público, explicó lo siguiente: «Es una de las cosas que dije en su momento, que es recuperar el espíritu de 2010. Tenemos que colaborar entre todos. Yo veo a otras selecciones y da gusto cuando vas a un campo y ves 50.000 de ese país y muchos menos españoles. Me emociona como está respondiendo el público. Estoy orgulloso de vivir en España, ser español y tener esta afición. Pero entre todos tenemos que seguir alimentando esto. Aquí no hay clubes, somos la selección española».

«Me alegro mucho por Morata. Están cambiando las cosas y eso demuestra que estamos siendo justos con un gran futbolista y una grandísima persona. Me quedo con el reconocimiento al capitán. Mikel también quería que lo tirara Álvaro», comentó sobre el delantero.

«España ha ocupado las bandas de otra manera. Hemos jugado de otra manera. No necesitábamos tanta profundidad. Hemos centrado a pierna cambiada y buscábamos profundidad. Somos fieles a una idea, pero no es lo mismo tener un jugador con unas condiciones u otras. Eso también nos permite ser más previsibles. Tenemos más registros y eso es lo que intentamos aprovechar», aseguró sobre el estilo de España.

Para finalizar, dejó claro que «España quiere ser primero» en su grupo de la Liga de Naciones. «Esto es la selección española y estamos obligados a competir al máximo. Los futbolistas están encantados de estar aquí y de jugar. Por lo que en noviembre vendrán los mejores».