La continuidad de Carrasco, en serio peligro

Tras fracasar con Cunha y Joao, el Manchester United viene ahora a por Yannick Ferreira Carrasco y lo hace atendiendo al hecho de que la cláusula de rescisión del extremo belga sea de tan «solo» 60 millones de euros, una cantidad que el club inglés se puede permitir. El Atlético trabaja para impedir esta salida y Simeone, para motivar al jugador, planea darle la titularidad mañana ante el Villarreal en el primer partido de la temporada en el Metropolitano.

Carrasco es para Simeone un jugador imprescindible a pesar de que partiera en Getafe entre los once elegidos. El entrenador argentino le ha pedido a la directiva que le amplíe el contrato al extremo -acaba en 2024- y que la mejore el salario aumentando en consecuencia una cláusula de rescisión que, aún siendo alta, no es imposible para el fútbol inglés.

No es la primera vez que la Premier llama a la puerta de Carrasco. Ya lo hizo el Newcastle en enero pero el jugador se negó a marcharse porque se siente muy cómodo en Madrid. Esa situación no ha cambiado y la prioridad del belga es ampliar su contrato, pero lógicamente es un profesional y lo cierto es que de momento no hay acuerdo.

Carrasco se perfila como el único cambio en el once inicial con respecto al equipo que debutó en Liga ante el Getafe. El belga ocuparía la plaza de Saúl en el costado izquierdo para darle al equipo mayor profundidad ante un rival como el Villarreal que ha puntuado en seis de sus últimas ocho visitas al campo del Atlético.

El club asiste con temor al final del mercado veraniego de fichajes con la amenaza de que algún equipo de la Premier pueda arrebatarle a sus jugadores más valiosos. Ya sucedió hace dos años cuando el Arsenal pagó la cláusula de rescisión de Thomas el último día y ahora existe preocupación por que pueda suceder lo mismo. De ahí las prisas con Carrasco y su renovación a fin de evitar sorpresas desagradables de última hora.