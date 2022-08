Tomas Tuchel y Antonio Conte protagonizaron un episodio de lo menos agradable durante el encuentro entre el Chelsea y el Tottenham disputado en Stamford Bridge. Corría la segunda parte del partido, con 1-0 en el marcador para el conjunto local cuando el danés Hojbjerg hacía el tanto de la igualada. Este gol provocó en Conte, entrenador de los Spurs, una celebración algo exagerada en la cara del técnico alemán.

Al entrenador del Chelsea no le gustó esa acción y le recriminó su actitud, encarándose durante unos segundos llegando incluso al contacto físico. Ambos tuvieron que ser separados por miembros de seguridad y compañeros de ‘staff’ técnico. Por suerte, este enfrentamiento no llegó a mayores y el encuentro continuó su curso. Poco después del gol de la igualada, James volvió a adelantar al Chelsea, y Tuchel aprovechó para vengarse con otra celebración exagerada corriendo por delante de Conte. Pero eso no quedó ahí. Al acabar el choque, se produjo una tangana de grandes dimensiones cuando ambos se saludaron en la banda.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

Y es que la tensión entre ambos entrenadores no parecía haberse resuelto y al acabar el encuentro tuvieron otro enfrentamiento donde fueron separados, otra vez, por miembros de seguridad y unos jugadores que salieron corriendo a la zona del desencuentro. Este pique acabó con Antonio Conte y Tomas Tuchel expulsados con tarjeta roja directa.