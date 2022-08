Azpilicueta explica su rechazo al Barcelona

César Azpilicueta estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona en este mercado de verano. Las negociaciones no estaban siendo nada fáciles por las altas exigencias económicas del conjunto inglés, pero todo hacía indicar que tarde o temprano el capitán del Chelsea acabaría abandonando Londres para regresar a España. Ante la sorpresa de todos, el jugador navarro acabó finalmente renovando con el conjunto inglés. Ahora, el futbolista de 31 años ha querido dar explicaciones en una situación que, según él, «ha sido rara».

El futbolista navarro ha querido hablar sobre la extraña situación que ha vivido este último año: “Es cierto que es una situación muy rara. Estaba sin contrato hasta marzo. Jugué los partidos necesarios para la renovación automática, pero el club aún estaba bajo sanciones así que todo el mundo puede hablar por ti y en tu nombre. Pero mis acciones hablaron por sí solas. Me mantuve comprometido con el club, jugué los partidos y eso aunque no sabía lo que iba a pasar. Llegaron los nuevos dueños y tuvimos conversaciones muy honestas. Decidí que lo correcto era quedarme en casa”.

El capitán del Chelsea también quiso reconocer las negociaciones con el Barcelona. Unas negociaciones que finalmente no llegaron a buen puerto: “Las conversaciones con el Barcelona estaban ahí. Después de la Copa Mundial de Clubes, donde me convertí en el único jugador en ganar todos los trofeos, sentí que era el momento de volver a España. Pero luego pasó todo con este club. Quería seguir comprometido con el Chelsea. Nunca hice nada contra mi club. Tuvimos conversaciones privadas donde les dije todo. Teníamos jugadores que se iban y todo eso era así. Nunca he estado en una situación así de mercado de fichajes en 10 años. Durante un periodo fui agente libre y quién sabe qué podría haber pasado. Decidí quedarme en silencio porque creo que ya había suficiente ruido a mi alrededor. No quería empeorar las cosas porque quería concentrarme en mi juego”.

Sobre la posibilidad de irse del Chelsea, el defensa español lo reconoce abiertamente: “Por supuesto, hubo un punto de inflexión en el Mundial de Clubes. Me esforcé mucho para ganar este trofeo. Me queda el último trofeo para poder ser el único jugador que ha ganado todos los trofeos del club. En ese momento, me sentí diferente. En ese momento, fue como ‘wow’, he ganado todo para este club, así que tal vez llegue un nuevo capítulo. Es cierto que en el último receso mis actuaciones no fueron tan buenas como antes. Pagué un alto precio por jugar de diciembre a febrero. Creo que jugué la mayor cantidad de minutos y lo hice jugando de lateral. Eso sí, no me estoy haciendo más joven y es un puesto que exige mucha energía cada tres días y jugar el Mundial de Clubes…».

«Sentía la responsabilidad»

Ahora, el capitán de los ‘blues’ afronta un nuevo reto al mando de un vestuario con nuevos futbolistas y una nueva directiva al frente, tras la venta de Roman Abramovich: “Por supuesto, estoy muy emocionado de lo contrario no habría firmado. Soy muy honesto y tuve conversaciones con ellos. Expresamos nuestras opiniones y tuve una reunión con los propietarios. Querían que me quedara aquí para dirigir al equipo dentro y fuera del campo. Sentí la responsabilidad de quedarme aquí en mi casa. Mi familia está feliz aquí».

Ahora, en una entrevista concedida para el diario ingles Daily Mail, el jugador español, recién renovado con el conjunto londinense repasa toda la actualidad que rodea a su persona en relación a su rechazo al Barcelona, así como la de su club, que se encuentra en un proceso de reconstrucción tras la abrupta marcha de Roman Abramovich, cuya venta del club se produjo a Todd Boehly, nuevo propietario del equipo inglés.