De Jong desata un conflicto

Frenkie de Jong está ocasionando un conflicto de intereses particular en el Barcelona. El futbolista es uno de los jugadores que están encima de la mesa para salir, no especialmente por un tema deportivo, sino por el aspecto económico que tantos dolores de cabeza está ocasionando estos días a los directivos culés, el límite salarial y la actual incapacidad de inscripción de sus nuevos fichajes pese a las tres palancas ya activadas. La salida del holandés liberaría un tremendo pellizco salarial y aportaría un buen número de millones a las arcas. El Chelsea, principal interesado a día de hoy.

El holandés está cerrado en banda a continuar en el Barcelona y tiene aún cuatro años por delante firmados con el club, hasta 2026. Está temporada, la particularidad de su contrato reflejaba un gran aumento salarial con respecto a la pasada campaña. De los nueve kilos fijos que percibió en la 21/22, en ésta se elevarán hasta los 19 fijos y tendrá un bonus de fidelidad de casi tres millones, en total unos 22 kilos que se lleva De Jong si contar posibles variables por títulos y minutos (algo más de cinco millones en variables).

De Jong se podría ir por encima de los 26 millones al año en esta temporada 22/23 aunque la realmente preocupante en Can Barça es la 23/24, en la que con las mismas fórmulas su montante final se dispara hasta los 32 millones de euros. Los números de su contrato, que salieron a la luz hace casi un mes en otro claro gesto de presión para el jugador, no han repercutido en la situación del jugador que desea continuar en el equipo a las órdenes de Xavi Hernández y el resto de sus compañeros y nuevos fichajes.

Esa es la decisión del jugador, ahora mismo inamovible y decisiva, ya que el interés del resto de actores es bien diferente. Los mismos agentes del futbolista también intentan convencer a su representado para que recapacite y acepte la oferta que tiene del Chelsea. El conjunto blue ha emergido con fuerza como uno de los posibles destinos para el tulipán. Los intentos del Manchester United por convencerle no han surtido efecto alguno, principalmente porque no disputan Champions League, algo que sí ofrece el equipo de Thomas Tuchel.

El Barça, por su parte, tiene motivos de sobra para pensar en su salida. En el club, desde final de la pasada temporada, se ve a De Jong como un jugador prescindible. El holandés no ha terminado de encajar en lo que pide Xavi para interior, más propio a lo que hace Gavi o Pedri que lo que ofrece el oranje. En cualquier caso, a nivel deportivo sigue siendo un activo interesante, polivalente y profesional que el técnico catalán sabrá pulir. Pero el aspecto económico es un matiz de peso para empujarle hacia la puerta de salida.

En estos momentos los culés no tienen margen de maniobra con el límite salarial para inscribir a todos los fichajes de esta temporada. Christensen, Kessié, Raphinha, Lewandowski y Koundé, contando también con Dembélé, que pese a renovar su contrato, cuenta como nueva alta tras finalizarlo y luego firmar uno nuevo. Todos deben ser inscritos ante LaLiga antes del arranque liguero si quieren debutar en la jornada inaugural, aunque tendrá hasta el cierre de mercado para inscribirlo a todos, por lo que el margen es mayor.

El Barça no quiere llegar a tal extremo. En el club interesa llegar a esa primera jornada con todos los jugadores inscritos ante LaLiga para no generar un nuevo perjuicio de imagen tras lo logrado en estos últimos meses, donde han vuelto a mostrar músculo financiero tras la activación de tres palancas económicas que les han permitido fichar. Pero si no logran generar espacio con respecto al límite salarial, con Frenkie de Jong como principal diana para resolver el problema, nueva caída a los infiernos.