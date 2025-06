El consejo que Juan Carlos Ferrero da a Carlos Alcaraz para ganar Roland Garros

Juan Carlos Ferrero atendió a los medios españoles presentes en Roland Garros, justo después de la exhibición de Carlos Alcaraz ante Tommy Paul, que le clasificaba para semifinales del Grand Slam. El entrenador del tenista murciano y ex número uno del mundo aprovechó su altavoz para dar un consejo a su pupilo, que puede ser clave a la hora de revalidar el título que consiguió el año pasado en tierras parisinas.

«Cuando juega para adelante, valiente, sin miedos, sin presión, es un fuera de serie. Un jugador con un potencial que todavía no hemos visto. Perfección no se puede decir porque no hay nadie perfecto, pero se acerca a un nivel poco visto en el circuito. Carlos tiene el nivel de ayer, pero lo difícil es plasmarlo en cada partido. También hay que ver la otra parte: las presiones, las tensiones, los miedos, las dificultades, el tipo de jugador, el torneo que quieres ganar más que otro, la importancia que le damos todo el mundo…», aseguró el de Onteniente.

Sobre la regularidad de Alcaraz, Ferrero comentó que «Carlos sabe que tiene que trabajar el tema de la constancia, pero es difícil tenerla cuando le pegas tan fuerte a la bola. Contra Paul le pegó a todo y entró todo, pero otro día tendrá algún fallo más y no estará tan brillante. El intento estará ahí. Nosotros queremos que juegue para adelante incluso en tierra, que a veces se juega con más de altura. Pero es que hay algunos días que por el tipo de jugador no puedes jugar tan directo. Entonces diremos que no ha jugado tan brillante, pero es que quizá se necesitaba otra vía».

Su entrenador reconoció que Carlitos ha madurado mucho con el paso de los años: «Cada año va madurando, es ley de vida. Del año pasado a este en pista se va notando un poco más las formas de reaccionar ante los problemas. Antes era un poquito más emocional. A veces todavía da alguna pataleta, pero los problemas los maneja mucho mejor».

Sobre el aspecto mental, Ferrero comentó que es algo en lo que llevan trabajando bastante tiempo: «El tema mental se trabaja con él desde hace mucho tiempo. Tanto las rutinas, las maneras de actuar en la pista con los problemas, las charlas del día de antes del partido… Él tiene que sentir la confianza que, si necesita hablar de algo, estamos ahí».

Sinner, el gran rival de Alcaraz

Jannik Sinner se presenta como la principal amenaza para Carlos Alcaraz para ganar el título en Roland Garros: «Los dos se retroalimentan, pero sobre todo cuando juegan en contra. Ya lo vimos en la final de Roma, que Carlos subió el nivel. Jannik juega a veces a un nivel estratosférico y Carlos lo ve y se viene arriba para subir aún más el nivel. Jannik está siendo muy constante y eso le ayuda a Carlos a seguir trabajando duro para poder ganarle».

Una de las mejoras de Alcaraz, asegura Ferrero, ha sido en el servicio: «El saque es algo que le da confianza y es algo que debemos mejorar constantemente y evolucionando poco a poco. Pero igual que los demás golpes, porque hay veces que la derecha la enrosca un poco demasiado y queremos que sea más directo. En el revés a veces le falta un poquito de altura en las recuperaciones, la dejada que no se le quede en la red. Si sacas bien te da confianza para jugar con más definición».

Por último, sobre el partido ante Tommyu Paul, Ferrero aseguró que «la manera de ganar a Paul le sirve más a él. Tiene que tener la confianza que cuando está a su máximo nivel a los demás se les puede hacer muy cuesta arriba. La vía a la que vamos nosotros es que se fíe mucho en él. Nosotros tenemos que jugar con las armas de Carlos, que son la velocidad, la intensidad, la constancia… Favoritismos no me gusta verlos en semifinales».