Alcaraz activa el modo apisonadora: funde a Tommy Paul y avanza a semifinales de Roland Garros

El reloj señalaba 38 minutos de partido cuando la Philippe Chatrier festejó entre vítores lo que sucedía en la pista. Tommy Paul había ganado su primer juego tras casi 40 minutos de encuentro y el público aplaudió para que el estadounidense se viniera arriba. Al menos para que lo intentara y extendiera el espectáculo. Se lo negó (6-0, 6-1, 6-4) Alcaraz, convertido en un torbellino que arrasó primero y preguntó después. Ya está en semifinales de Roland Garros, que se prepare Musetti.

Necesitaba el murciano un partido así. Tanto de puertas para adentro como hacia fuera. Para espantar cualquier retazo de incertidumbre y mandar un mensaje al resto de raquetas. Aquí está él. El vigente campeón, casi nada. Se diluyó Tommy Paul, voluntarioso, pero superado inexorablemente por el murciano, que fue un ciclón. Durante el primer set ganó todos sus puntos al primer servicio, firmó 14 winners y se apuntó la manga en blanco (6-0).

Y así, de la nada, Carlitos ya había hecho pedazos la coraza de su rival. De la nada porque no se esperaba, no por falta de capacidades del murciano. Tommy Paul, tenista de pista dura por naturaleza, había logrado adaptar su juego a la tierra batida y opositaba a hueso de roer para Alcaraz. Es un tenista difícil de desestabilizar, constante y de los que siguen yendo indistintamente de lo que reflejado en el marcador.

Aunque lo cierto es que cualquier parecido con la realidad fue pura coincidencia. El ritmo del español hizo que el estadounidense se diluyera ¡Pum!, se escuchaba constantemente cuando Carlitos golpeaba a la pelota. Ejecutaba en el momento justo con la fuerza justa. En cuartos de un Grand Slam hay que ajustar el golpeo, tanto en elección como en contundencia. Y a eso se lanzó.

El murciano encontró su versión más madura. Ha aprendido de sus errores. No se dejó ir del partido, siguió martilleando a un Tommy Paul superado que no pudo salir del agobio por más que lo intentó. Sólo consiguió alargar un juego a diez minutos. Quedó en un espejismo, porque el martillo de Alcaraz no paraba de golpear. Y tras el segundo set, que se lo llevó Carlitos 6-1, llegó cierta liberación para el estadounidense.

Aunque Carlitos siguió en línea recta, no torció su tenis por más que Paul mostrara algo más de resistencia. Tampoco era muy difícil que luciera más que en los dos primeros sets. También porque Alcaraz, que venía de un maratoniano partido de más de tres horas y media contra Shelton, dosificó y se limitó a devolver las bolas y dejar que la inercia del partido hundiera a Paul. Semifinales para él, sus séptimas en un Grand Slam a los 22 años.