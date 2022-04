Ansu Fati se abrió en canal y radiografió sus orígenes como protagonista de la nueva serie de Barça TV Made in La Masía, donde los canteranos culés narran su historia desde sus inicios hasta el debut con el primer equipo. Sus testimonios y vivencias unidos a los de sus entrenadores, conforman la historia futbolística más personal del internacional español. Su familia, clave en el transcurso y evolución del joven, son protagonistas durante todas las confesiones que concede Ansu.

«Mi familia está muy unida y cuando uno sufre, todos sufren. Es mi mayor apoyo, sin ellos no sé qué haría, gracias a ellos soy quien soy hoy en día», explica Ansu Fati, que le debe todo a su padre: «Soy de Guinea-Bisáu y llegué a España con 7 años junto a todos mis hermanos. Mi padre trabajaba aquí y cuando tuvo la oportunidad de traernos, nos vinimos junto a mi madre y mis hermanos. Gracias a él puedo decir que cumplí mi sueño y la verdad es que le debo todo a mi padre y a mi madre».

Sus padres, Bori y María Lourdes, también aparecen en la docuserie. «Venía a dormir, hablábamos, nos abrazábamos, me preguntaba cosas…», dice su padre sobre el Ansu Fati niño, que creció sin conocerle como cuenta el canterano del Barça: «Crecer sin haber visto a tu padre y no verlo hasta los 7 años es muy duro. Era muy pequeño, siempre entendí porque se vino a España. No recordaba nada de él». Ansu reconoce que se siente guineano pese a representar a España: «Me siento de Guinea-Bisáu, pero desde que vine, no pude volver. Mi sueño es volver allí para poder ayudar a muchos niños, especialmente en la educación».

Sus primeros pinitos en el fútbol, con cinco o seis años, los da en el Herrera y luego pasa a los Peloteros, «una selección que cogía a los mejores de cada pueblo y nos llevaban a jugar torneos con el Barça, el Sevilla…», relata Ansu Fati, que guarda grandes experiencias de aquella etapa infantil: «Tengo muy buenos recuerdos de esa época, vivía en Herrera, con mis padres y mis hermanos». Ansu reconoce que «siempre soñé siempre con ser jugador profesional y llegar al Barça», algo que le ha permitido su talento, se que han ido dando forma entrenadores de La Masía como Albert Puig.

«Tenía ganas de comerse el mundo, tener la pelota en los pies. Convencí a sus padres que La Masía era la mejor opción, aunque sabía que su padre volvía a quedarse sin él», relata Puig, parte importante para Ansu Fati en sus inicios en La Masía: «Fue duro tomar la decisión, pero era consciente de que era un trabajo que tenía que hacer si quería cumplir mi sueño. Albert Puig me ayudó mucho en el tema de la disciplina. Era como el profe malo, si hacías algo mal, te echaba la bronca. Nos enseñaron a respetar a las personas».

Otro entrenador, Marc Serra, fue el primero que tuvo a su llegada a La Masía. Éste apunta que se quedó «sorprendido de que un alevín hiciera lo que hacía él. Los días importantes siempre aparecía. Era responsable y competitivo», algo que recuerda el propio Ansu Fati como clave en su adaptación: «Marc me ayudó mucho. Yo venía de Sevilla, del juego de la calle, hacía bromas, no me concentraba mucho, hacía filigranas, sobradas… me dijo que tenía que respetar al rival y una forma es marcando más goles o ganando el partido».

Su debut le generó ansiedad

El 25 de agosto de 2019 Ansu Fati debutó oficialmente con el primer equipo del Barça. Aquella experiencia la recuerda con mucho nerviosismo, le generó ansiedad la situación: «Estaba muy nervioso, especialmente la semana anterior, con el primer equipo. No podía ni comer ni dormir por la ansiedad. Me acuerdo que cuando me llamaron a entrenar por primera vez llamé a mi padre, pero no me cogió el teléfono. Llamé entonces a mi madre y me puse a llorar. Era mi sueño desde que llegué y veía que lo estaba cumpliendo. Fueron semanas emotivas, pero también con muchos nervios».

Fue Ernesto Valverde el técnico que le hizo debutar en un partido en el que «quería que entrara cuando el partido estuviera claro, y lo hizo genial, fue una sorpresa para todos menos para los que te veíamos día a día», un entrenador al que le estará muy agradecido Ansu: «Ese día se me pasó todo por la cabeza, fue muy emocionante, cumplía mi sueño en el mejor club del mundo. Me dijo que disfrutara, que estuviera tranquilo, que me mantuviera abierto a la banda… Le estaré agradecido eternamente».

Su regreso tras la lesión

Las lesiones han frenado la progresión de Ansu Fati. Han sido muchos contratiempos durante estos dos últimos años. Tiene buen recuerdo de su vuelta a los terrenos de juego: «Fue un día muy emocionante, como el día de mi debut. Desde que salí a calentar recibí el apoyo del público, me dio mucha fuerza, como en toda la recuperación porque me sentí muy querido por la gente. El apoyo diario que recibía me motivó a trabajar más que nunca y a poder volver a hacer lo que más me gusta y sobre todo, disfrutar de lo que hago».