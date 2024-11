Comunicado urgente de la Copa Davis: giro radical para la retirada de Rafa Nadal

La despedida de Rafa Nadal del tenis en Málaga durante esta fase final de la Copa Davis ha desatado una verdadera locura entre los aficionados al tenis y al deportista español. La expectación por ver la última gran cita profesional del tenista español ha llevado a una incontrolable reventa de entradas, alcanzando cifras exorbitantes fuera de la venta oficial de la Copa Davis. Ante esta situación, la organización ha emitido un comunicado urgente alertando a los aficionados sobre los riesgos de adquirir entradas por otros cauces.

El José María Martín Carpena, escenario que alberga el evento, cuenta con una capacidad que ronda las 10.500 butacas. Pese a ello, la demanda para presenciar esta Copa Davis y poder ver el adiós de Rafa Nadal ha superado todas las expectativas, haciendo que el valor de las entradas se dispare ante las escasez de entradas oficiales, abriendo un nuevo mercado, el de la reventa.

Las entradas, que inicialmente costaban entre 60 y 80 euros, ahora se ofrecen en páginas de reventa por cifras que alcanzan desde los 800 hasta los 1.000 euros, y en algunos casos hasta cantidades astronómicas de 2.000 euros para partidos específicos, 30.000 euros para la final o incluso 72.000 euros por todo el fin de semana del torneo. Estos precios, que en muchos casos superan diez veces su valor original, reflejan el impacto del anuncio de retirada de Nadal en un torneo que ya es de por sí suele ser muy demandado.

«La reventa no autorizada de entradas es ilegal en España y está terminantemente prohibida», ha informado en un comunicado la Copa Davis, dejando claro que «no se hace responsable ni garantiza la autenticidad y validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales» y recordando que sólo existen dos puntos de venta, tanto a través de propia página web de David Cup y a través de entradas.com.

De hecho, la organización de la Copa Davis va más allá y manifiesta que «cualquier entrada alterada, rota o que muestre signos de haber sido adquirida por canales no oficiales, cedida o revendida dará derecho a la Organización a denegar el acceso al recinto a su portador», y sentencian: «Nuestro equipo supervisará la actividad de venta de entradas para evitar la reventa no autorizada. Si aún no has recibido las entradas, ponte en contacto con nosotros y te las enviaremos lo antes posible. Asegúrese de no enviar las entradas a terceros para evitar duplicados».

El comunicado íntegro de la Copa Davis

«La organización de las finales no se hace responsable de la validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales. La reventa no autorizada de entradas es ilegal en España y está terminantemente prohibida. La organización de las finales no se hace responsable ni garantiza la autenticidad y validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales.

A medida que se acerca la Final 8 de la Copa Davis Málaga 2024, recordamos que la reventa no autorizada de entradas es ilegal en España y está terminantemente prohibida. Cualquier cesión o reventa de entradas vulnera las condiciones de venta de entradas. Cualquier entrada alterada, rota o que muestre signos de haber sido adquirida por canales no oficiales, cedida o revendida dará derecho a la Organización a denegar el acceso al recinto a su portador.

Es responsabilidad de cada portador de una entrada cumplir con esta normativa y evitar la compra de entradas a fuentes no autorizadas o la reventa de entradas. Nos comprometemos a proporcionar una experiencia de compra de entradas segura y justa. Nuestro equipo supervisará la actividad de venta de entradas para evitar la reventa no autorizada. Si aún no has recibido las entradas, ponte en contacto con nosotros y te las enviaremos lo antes posible. Asegúrese de no enviar las entradas a terceros para evitar duplicados».