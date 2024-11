La pérdida más inesperada para Rafa Nadal antes de su retirada en la Copa Davis

La Copa Davis que se disputará en Málaga del 20 al 24 de noviembre servirá para ver por última vez como profesional a Rafa Nadal. El tenista más grande de la historia de España dirá adiós al tenis en la Copa Davis, que se convierte ya en un torneo de mucha atención mediática por esta razón. Sin embargo, Rafa Nadal no podrá tener la compañía en esa cita de una de las personas más importantes en su carrera deportiva: su tío Toni.

El que fuera entrenador de Rafa Nadal durante muchos años ha reconocido que no podrá estar en Málaga esa semana y, por lo tanto, no estará en el torneo en el que su sobrino se despide del tenis para siempre. «Saber que nunca más le vamos a ver en una competición, pues la emoción estará ahí, pero ya llevo tiempo haciéndome a la idea», explicó Toni Nadal.

Sin embargo, el tío del tenista más grande de la historia de España, su entrenador durante muchos años y con ello figura clave en el éxito de Rafa Nadal, explicó que no podrá estar en Málaga en esa despedida de su sobrino: «Voy a faltar porque esos días tengo trabajo y tengo que estar en Roma».

Así, Rafa Nadal sufre una de las perdidas más importantes y sorprendente antes de su retirada en la Copa Davis, que se disputará del 20 al 24 de noviembre en el Martín Carpena de Málaga. Toni Nadal añadió que «ha visto entrenar estos días» a Rafa: «Yo le he visto entrenar a muy alto nivel, hacía tiempo que lo veía entrenar tan bien, pero hay que esperar y ver porque entrenar no es lo mismo que la competición».

La retirada de Rafa Nadal

La retirada de Rafa Nadal deja un vacío en el tenis, aunque unas vitrinas rebosantes. 92 trofeos, 63 corresponden a tierra batida y 22 a Grand Slams. El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo plenamente dentro de la pista.

Se acaba así un vuelo cuyo trayecto de 23 años ha estado repleto de éxitos hasta su aterrizaje final. Un épico viaje de muchas más alegrías (1.080 victorias) que tristezas (227 derrotas). Sus últimos raquetazos serán con el equipo español de la Copa Davis el próximo mes de noviembre, torneo para el cual se ha disparo el precio de las entradas.

El precio medio para el partido de cuartos de final entre España y Holanda, en el que jugará Nadal, asciende hasta los 8.729 euros. Mientras que la cuantía media para otro partido de la misma ronda, entre Alemania y Canadá, por poner un ejemplo, es de 568 euros. Lo que en porcentajes se traduce como un 1.436% más costosas.

«Han sido años difíciles, especialmente estos últimos dos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Me hace mucha ilusión que mi último partido sea en la Copa Davis representando a mi país», aseguró Rafa Nadal cuando anunció su retirada en este torneo que se disputa en Málaga.