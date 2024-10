Sablazo de Pedro Sánchez a Rafa Nadal por jugar en Arabia: le confisca más de 600.000 euros en impuestos

La participación de Rafa Nadal en el Six Kings Slam de Arabia Saudí viene con regalo para Hacienda y, con ello, el Gobierno de Pedro Sánchez. El torneo de tenis que se jugó la semana pasada, que ganó Jannik Sinner y en el que Nadal jugó dos partidos ante Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, le reportó al tenista español unos beneficios económicos de 1,3 millones de euros. De esa cantidad, prácticamente el 50% se lo llevará Hacienda.

El Six Kings Slam, el torneo de tenis millonario que se inventó Arabia, fue la penúltima oportunidad para ver a Rafa Nadal. Tras jugar en Riad, al tenista balear ya sólo le queda la Copa Davis con España, su último baile como profesional. En este Six Kings League, Rafa Nadal jugó dos encuentros (los dos los perdió) y por eso se llevó los 1,3 millones de euros que todos los participantes tenían como cantidad segura al participar en este torneo.

Como no ganó ningún partido más (perdió ante Alcaraz en semifinales y contra Djokovic el tercer y cuarto puesto), Rafa Nadal no se llevó ningún euro más. Sin embargo, esos 1,3 millones de euros que ganó el tenista español por participar en Arabia no irán a su bolsillo de forma íntegra. Como Nadal tributa en España, tiene que declararlo en España y, en total, un 49% de lo ingresado en el torneo acabará en Hacienda. Una gran noticia para el Gobierno de España.

Así, Pedro Sánchez se vuelve a frotar las manos con los deportistas españoles, que ganan mucho dinero en su faceta profesional y el Gobierno se aprovecha con ello ante el elevado porcentaje de impuestos que tributan. Por seguir este ejemplo, de los 1,3 millones de euros que ganó Nadal por Arabia, 640.000 euros acabarán en las arcas de Hacienda.

Esto es así porque la tributación por IRPF en el tramo nacional para más de 300.000 euros es del 24,5%. A esta cifra hay que sumarla el tramo autonómico, que en el caso de Baleares -Comunidad Autónoma en la que reside Rafa Nadal- es del 24,75%. Con ello, el 49,25% de lo ingresado por Nadal, se lo lleva Hacienda. En concreto, 640.250 euros.

Este sablazo del Gobierno de España a Rafa Nadal por su participación en Arabia Saudí llega después de que Pedro Sánchez ninguneara al deportista español más importante. Ni un sólo mensaje le dedicó después de que Nadal anunciara de oficial su retirada cuando el presidente del Gobierno sí dedica elogios a otros deportistas o artistas: unos días después, Sánchez sí reconoció al grupo Estopa por cumplir 25 años de carrera.

Hacienda también se frota las manos con Alcaraz

El caso aquí explicado de Rafa Nadal vale igual para Carlos Alcaraz, que llegó a la final y ganó un partido (ante Nadal) y perdió otro (la final ante Sinner). En su caso, al ser residente fiscal en la Región de Murcia, tiene que pagar algo menos porque el tramo de IRPF autonómico es algo inferior (un 22,5%).

Esto es un caso que se repite en otros deportes y no es únicamente de tenis y en este torneo de Arabia Saudí que se disputó la semana pasada en Riad.