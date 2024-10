Un posible rival de Rafa Nadal en la Copa Davis admite que tiene «pesadillas» sobre ese partido

Se suceden las hojas en el calendario y con ellas, se descuentan los días para despedir a Rafa Nadal de las pistas. Su retirada deja un vacío en el tenis, aunque unas vitrinas rebosantes. 92 trofeos, 63 corresponden a tierra batida, y 22 a Grand Slams. El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo plenamente dentro de la pista.

Se acaba así un vuelo cuyo trayecto de 23 años ha estado repleto de éxitos hasta su aterrizaje final. Un épico viaje de muchas más alegrías (1.080 victorias) que tristezas (227 derrotas). Su últimos raquetazos serán con el equipo español de la Copa Davis el próximo mes de noviembre, en Málaga. Todavía está por ver si lo hace en individual, dobles o en ambas.

Deberá decidir David Ferrer, capitán del combinado español. «Tengo mucha confianza en que Rafa llegue en buenas condiciones para lo que haga falta. No sé si jugará o no, pero si él está en las condiciones y lo veo bien, es posible que esté. Para un punto definitivo al que mejor puedo poner es a Rafa Nadal, por la experiencia, por la capacidad y por el manejo de presión. Si a alguien tengo que poner un punto decisivo y Rafa está bien, es a Rafa Nadal».

El balear está a poco menos de un mes para escribir la última hoja de su extenso libro, ante un rival que todavía se desconoce, pero al que pocos mirarán al otro lado de la red. Ben Shelton, tenista estadounidense que ha crecido con Nadal como ídolo y referente, es uno de los opositores a danzar por última vez junto a Rafa. Para ello, tanto España como Estados Unidos deberán llegar a la final.

Un camino todavía sinuoso, pero que ya le causa dolores de cabeza a Shelton. «Si termina jugando contra mí voy a estar muy tenso. La presión será enorme. Con la multitud de su parte, es mi peor pesadilla. Espero sinceramente que ese escenario no se desarrolle, aunque no puedo evitar desear que así sea al mismo tiempo», concluye el estadounidense.

Ben ha crecido con Rafa como modelo a seguir. Ha sido su fuente de inspiración. «Me encanta pelear en la cancha, darlo todo hasta el final y tengo claro que jamás me voy a rendir. En cierta manera, considero que esa filosofía ha calado en mí por haber seguido tanto a Rafa durante su trayectoria. Siempre ha sido un tipo al que no se podía reprochar nada porque da su mejor esfuerzo. También me he fijado siempre en el fuego competitivo que tiene y en cómo elige cuándo mostrar sus emociones», asegura.