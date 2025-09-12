JUPOL ridiculiza al líder de Podemos en Castilla y León por mentir tras ser identificado por la Policía Nacional

El sindicato policial JUPOL ha respondido en redes sociales a Pablo Fernández, secretario de organización y coordinador general de Podemos en Castilla y León, por sus críticas en redes sociales al cuerpo. El líder de la formación morada en la comunidad fue identificado por la Policía Nacional en la última etapa de La Vuelta a España. Fernández había llamado al «boicot» y a la «desobediencia civil» en la contrarreloj celebrada en Valladolid. JUPOL ha respondido en su cuenta de X (antiguo Twitter) al político leonés. «No mientas Pablo, te han identificado por llevar gafas de sol y estar en la sombra si te parece», ha ironizado el sindicato.

En el mensaje en el que criticaba su identificación, Pablo Fernández argumentó que ésta se produjo «simplemente por ir con una bandera y una camiseta de Palestina». Además, también criticó al ministro de Interior del PSOE, Fernando Grande-Marlaska: «¡Qué vergüenza, Marlaska! ¡Qué vergüenza!» Como respuesta a los verdaderos motivos de su detención, JUPOL ha concluido que «estar en una concentración no comunicada, no autorizada y ocupando la vía pública, como se ve perfectamente en la imagen, es lo de menos…».

No mientas Pablo, te han identificado por llevar gafas de sol y estar en la sombra si te parece… 🤣 Lo de estar en una concentración no comunicada, no autorizada y ocupando la vía pública, como se ve perfectamente en la imagen, es lo de menos… 🫣 En cualquier caso, TODO… https://t.co/avJaNpmSEp — JUPOL (@JupolNacional) September 11, 2025

El coordinador general de Podemos en Castilla y León ha replicado al sindicato policial con un tono más ‘conciliador’ que el empleado al llamar al boicot de la etapa por la presencia del Israel Premier-Tech. «Lo de hoy no ha sido una concentración, hemos ido a ver el paso de la vuelta ciclista, como las miles de personas que lo han hecho», ha respondido Pablo Fernández. «No hace falta que os pongáis en evidencia de esta manera. Y revisad las banderas inconstitucionales», ha concluido. JUPOL ha acusado al político de Podemos de «recoger cable» en su respuesta.

Posible boicot al final de La Vuelta en Madrid

La decimoctava etapa de La Vuelta a España también estuvo marcado por las protestas de los manifestantes propalestinos. La contrarreloj, que en un principio iba a constar de 27,2 kilómetros se recortó hasta los 12,2 por motivos de seguridad. Alrededor de Valladolid se desplegó un amplio dispositivo policial en un recorrido totalmente vallado. Los incidentes fueron menores, al lograr la Policía detener a tiempo a dos manifestantes que intentaron asaltar a un ciclista del equipo israelí.

De cara a la última etapa del recorrido, que se celebrará el próximo domingo en la Comunidad de Madrid (concluyendo en la capital), los activistas propalestinos también han llamado al boicot en torno a la Plataforma La Sierra con Palestina. El dispositivo policial que se desplegará el domingo en Madrid superará el del día de ayer en Valladolid, ya que se prevén importantes concentraciones propalestinas contra el equipo Israel Premier-Tech