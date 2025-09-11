La Policía identifica al líder de Podemos en Castilla y León al intentar boicotear la Vuelta en Valladolid

La Policía ha identificado a Pablo Fernández, secretario de organización y líder de Podemos en Castilla y León, durante las manifestaciones propalestinas convocadas en la Vuelta a España a su paso por Valladolid. El líder de la formación morada en la comunidad autónoma había llamado a la «desobediencia civil» durante la contrarreloj, para impedir la disputa con normalidad de la etapa por la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Además de instigar las protestas violentas, ha estado presente y ha denunciado en redes sociales que le hayan identificado los policías encargados de garantizar la seguridad de la carrera.

«Hoy la policía me ha pedido identificación simplemente por ir con una bandera y una camiseta de Palestina. Lo que faltaba ya es criminalizar las protestas pro Palestina y contra el genocidio ¡Qué vergüenza, Marlaska! ¡Qué vergüenza! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá», ha señalado en los perfiles de sus redes sociales. Adjuntaba una foto en la que aparecía mostrándole su DNI al agente, ataviado con un chándal de Palestina y una bandera.

Fernández ha sido uno de los principales instigadores de intento de boicot a la carrera a su paso por Valladolid. Hizo un llamamiento el miércoles, cuando afirmó además que estaría presente en las protestas, para que la gente se rebelara y no permitiera la disputa de la etapa con normalidad.

Argumentó que «se está perpetrando un genocidio absolutamente lamentable y miserable por el Estado terrorista y genocida de Israel» y considera «una auténtica vergüenza» que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional permitan «que se limpie la imagen de este genocidio», tras lo que ha adelantado que estará presente con su chaqueta deportiva con el nombre de Palestina en estas protestas.

Cabe recordar que la Vuelta a España, por ser una de las tres grandes carreras del calendario internacional, está obligada a contar con la presencia de los 20 mejores equipos del mundo, entre los que está el Israel-Premier Tech. Por tanto, no tienen potestad para expulsarles de la carrera o negarles la participación, algo que sí que podría hacer la UCI negándoles la licencia.

La carrera se ha celebrado, mayoritariamente, con normalidad, después de que la organización y el Ayuntamiento de Valladolid tomaran una decisión drástica el miércoles por la tarde, al recortar el recorrido desde los 27,2 kilómetros a los 12,2 con los que ha contado finalmente. Sin embargo, ha habido incidentes, aunque la rápida intervención de la Policía ha evitado que interfiriesen en el desarrollo de la etapa.

Justo antes de la llegada de uno de los corredores del equipo Israel-Premier Tech, unos radicales intentaban cortar la carretera. Saltaban el vallado y mostraban banderas de Palestina cuando se acercaba el ciclista. Fueron apartados, reducidos y dos de ellos detenidos a tiempo, puesto que aún no habían pasado los guardias civiles que escoltan en moto en estas pruebas a cada corredor, ni tampoco el coche de carrera que les acompaña.