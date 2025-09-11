Detienen a dos radicales propalestinos por saltar al paso de un ciclista del equipo israelí en Valladolid

Dos activistas propalestinos han sido detenidos en la contrarreloj de Valladolid por saltar al recorrido al paso de un ciclista del Israel-Premier Tech. Cuando el ciclista se acercaba a la zona en la que estaba, durante la etapa de Valladolid, varios radicales saltaron las vallas e irrumpieron en la carretera, portando banderas de Palestina. Fueron reducidos por agentes de Policía, varios de ellos vestidos de paisano, y dos fueron detenidos.

La contrarreloj de Valladolid de la Vuelta a España 2025 se ha blindado en todo su recorrido, por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están a lo largo de los 12,2 kilómetros en los que ha quedado reducida la prueba en la capital castellanoleonesa. Todo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciclistas y evitar que durante la contrarreloj, en la que salen de forma individual, haya incidentes, especialmente con los miembros del Israel-Premier Tech.

Mientras que a lo largo del recorrido abundaban las protestas pacíficas con manifestantes portando banderas y manifestándose contra la presencia del equipo de Israel, en una zona en la que apenas había aficionados, han irrumpido unos radicales a cortar el paso de la carrera y boicotear la contrarreloj. Por suerte, la Policía ha actuado a tiempo. Antes del paso de los guardias civiles que escoltan a cada corredor y del coche de equipo, les han reducido y expulsado fuera del vallado.

La izquierda llamó al boicot en Valladolid

Varios colectivos habían instigado al boicot, como ha sucedido desde Podemos. Pablo Fernández, secretario de organización y coportavoz de la formación morada, pidió a los manifestantes que boicoteen la Vuelta a España terminar la etapa de este jueves en Valladolid, con el objetivo de «impedir» que la carrera «llegue al final».

El también procurador en las Cortes de Castilla y León hizo un llamamiento a toda la ciudadanía, no sólo de Valladolid, sino también de la Comunidad, para que «acuda en masa» a «boicotear» el paso de la Vuelta por la ciudad. «Llamamos al boicot activo, llevamos a la desobediencia civil, porque creo que, insisto, la condena al genocidio está por encima de cualquier actividad deportiva», afirmó.

Una contrarreloj recortada

De cara a la contrarreloj de Valladolid, la etapa ha tenido que ser reducida en 15 kilómetros. La decisión se ha tomado para evitar problemas de seguridad y garantizar que no haya cortes o invasiones del recorrido en los tramos más despejados del recorrido. La salida de corredores uno por uno podía provocar incidentes que pusieran en riesgo la validez de la etapa, puesto que unos corredores podían terminar sin problemas y otros podían perder tiempo por diversos motivos nada relacionado con lo meramente deportivo.

Por ello, la Vuelta, en conjunto con el Ayuntamiento de Valladolid, decidió el miércoles por la tarde recortar drásticamente el recorrido. Los 27,2 kilómetros pasan a ser, finalmente, 12,2 para poder garantizar, en principio, el desarrollo de la carrera con normalidad. Todo el recorrido estará completamente vallado y contará con un amplio dispositivo policial para evitar que cualquier tipo de manifestación interrumpa la etapa, que es decisiva de cara a la lucha por la general.