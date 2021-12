El Comité Olímpico Internacional afirma que la tenista china Shuai Peng, desaparecida desde que denunciara una agresión sexual por parte de un político chino, «parece estar bien y segura» tras una nueva videollamada con la deportista este miércoles. El organismo defiende que su actuación está siendo de «diplomacia silenciosa», después de haber recibido algunas críticas al observar cierta pasividad. Por otro lado, la WTA ha decidido cancelar todos sus torneos en China, una decisión que les supondrá importantes pérdidas pero que ha sido muy aplaudida en el mundo del tenis.

A través de un comunicado, el Comité Olímpico Internacional ha querido reiterar su apoyo a Shuai Peng. El máximo organismo del olimpismo mundial afirmó haber tenido otra entrevista el miércoles con la tenista china en la que le mostraron su «amplio apoyo» y anunciaron una reunión en persona en enero.

«Compartimos la misma preocupación que muchas otras personas y organizaciones por el bienestar y la seguridad de Peng Shuai. Por eso, ayer mismo, un equipo del COI realizó otra videollamada con ella. Le hemos ofrecido nuestro amplio apoyo, nos mantendremos en contacto regular con ella y ya hemos acordado una reunión personal en enero», rezaba el comunicado del COI.

Dicho organismo había recibido algunas críticas por su pasividad en el caso Peng, como por ejemplo por parte de Martina Navratilova. «Hasta ahora, apenas puedo escucharos», dijo la ex tenista. En el último comunicado, el COI explicó que están procediendo con un «enfoque muy humano y centrado en la persona» para afrontar la situación de la deportista.

«Dado que ha jugado tres veces en los Juegos Olímpicos, el COI está abordando estas preocupaciones directamente con las organizaciones deportivas chinas. Estamos usando una ‘diplomacia silenciosa’ que, dadas las circunstancias y basada en la experiencia de los gobiernos y otras organizaciones, es la forma más prometedora de actuar con eficacia en estos asuntos humanitarios», añadieron.

La Asociación del Tenis Femenino (WTA) anunció por medio de su presidente Steve Simons la «suspensión inmediata» de todos los torneos en China, incluido Hong Kong, ante las preocupaciones por el bienestar de Shuai Peng, después de que esta denunciara una agresión sexual de un político del país asiático. Una medida que ha sido muy aplaudida en el mundo del tenis por figuras como Novak Djokovic, Andy Roddick, Billie Jean King o Martina Navratilova, entre otros.

La WTA no ha querido quedarse de brazos cruzados después de todo lo sucedido con Shuai Peng y han tomado la decisión de cancelar todos los torneos previstos para disputar en China. Lo anunciaba este miércoles su presidente, Steve Simons, quien afirmaba que seguían teniendo «muchas dudas de si es libre, si está segura y no sujeta a censuras o intimidaciones», además de exigir una «investigación transparente y sin censuras sobre la acusación de Peng sobre abuso sexual».

«With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong.»

— wta (@WTA) December 1, 2021