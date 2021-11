La publicación de unos nuevos vídeos en los que aparece Peng Shuai en un evento organizado por China Open y posteriormente en un restaurante no han terminado de dejar tranquilos a la WTA. Consideran que esta ‘prueba de vida’ por sí sola es «insuficiente» y se cuestionan «si es libre y capaz de tomar decisiones y actuar por su cuenta, sin coacción o interferencia externa».

El caso Peng Shuai sigue teniendo en vilo al mundo del tenis, preocupado por el paradero de la tenista china de 35 años, desaparecida después de que denunciara que Zhang Gaoli (75 años), ex viceprimer ministro chino, había abusado sexualmente de ella. Un día después de que se publicaran unas imágenes de la tenista, aparentemente en su domicilio, periodistas chinos han publicado ahora un vídeo en el que aparece Peng Shuai en un evento organizado por China Open.

Se trata de las finales del Challenger junior de Pekín y en ellas se puede ver a Peng Shuai firmando autógrafos a los niños y posando para la prensa local. También hay otro vídeo en la que la tenista está cenando en un restaurante de Pekín. Los encargados de sacar a la luz dichas imágenes son periodistas del Global Times, diario controlado por el Partido Comunista Chino, que se edita en inglés.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021