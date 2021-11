La tenista china Shuai Peng fue la número uno del ranking WTA de dobles en 2014. En ese momento hizo historia al ser la primera mujer de su país en convertirse número uno de dobles. Ahora se encuentra en paradero desconocido desde que acusó al ex vicepresidente de su país Zhang Gaoli de abusos sexuales en dos ocasiones en diez años, según cuenta el periódico francés Le Monde.

A sus 35 años, Peng, ocupa el puesto número 191 del mundo y no compite desde antes de la pandemia. De hecho, su último torneo data de febrero de 2020 en Doha. Precisamente fue antes de la aparición del Covid cuando la tenista china denunció al dirigente de su país a través de la red social Weibo, aunque el mensaje no duraría mucho tiempo. A los 20 minutos había desaparecido, no quedaba ni rastro del mismo.

Acorde con la versión de la jugadora, Zhang Gaoli, uno de los políticos más importantes de China entre 2013 y 2018, la forzó a mantener relaciones sexuales. Desde entonces Peng está desaparecida, según informan en Francia. «Tales acusaciones de violación afectan por primera vez a un líder de tan alto rango dentro del Gobierno chino. Pero el silencio de la joven desde que se hizo público el caso suscita temores de lo que le haya podido pasar», escribe el corresponsal de Le Monde en Shangái, Simon Leplâtre.

Los últimos rumores apuntan a que la tenista china podría haber exiliado a Estados Unidos, siempre según la información del mencionado diario galo. En su carrera ha conquistado un total de 23 títulos, entre los que destacan Roland Garros 2014 en dobles y dos en individuales: Tianjin en 2016 y Nanchang en 2017.