Coello: «Hay pique con Tapia, le he dicho que tenga cuidado en la Hexagon Cup»

Arturo Coello, miembro del Team Bella Puerto Rico, atendió a OKDIARIO antes de comenzar la Hexagon Cup donde participará como miembro del Team Bella Puerto Rico, en el que compartirá equipo junto a su hermano Rodrigo Coello, Bea González o Claudia Fernández. El número uno del mundo de pádel repasó la actualidad del torneo y habló del enfrentamiento contra su compañero Agustín Tapia, del RL9 Padel Team, en el torneo. Ambos se han intercambiando mensajes y hay cierto pique entre ellos. Además, el vallisoletano también reconoció que la continuidad de Lebrón y Galán «es un reto» para ellos.

Pregunta.- Nace una nueva competición, la Hexagon Cup, ¿qué le parece este torneo?

Respuesta.- Es un montaje increíble. Va a ser una semana muy bonita para el pádel. Tener estas instalaciones para nosotros es brutal. Creo que se va a ver un escenario muy bonito, una pista nueva, un color que creo, no me quiero tirar un triple, que es la primera vez en la historia del pádel que se ve una pista morada en competición y eso llama mucho la atención. Es una competición nueva, un formato distinto y yo creo que va a estar muy guay. Va a ser una semana muy divertida.

P.- Hacía falta algo así en el pádel, para coger algo de ritmo y que sirva un poco de pretemporada, ¿no?

R.- Es una pretemporada activa. Es como una especie de competición que no llega a ser la competición anual, pero que ya te exige al 100%, que te pone las alertas, que ya empiezas a a despertar el cuerpo y a ir diciendo «oye, que esto ya empieza ves arrancando». Cuando estamos entrando en pretemporada, en mi caso, yo no juego muchos partidos, y esto también me sirve para empezar a coger ese ritmo que necesitamos.

P.- ¿Qué supone para usted esta competición? ¿Cómo la afronta?

R.- Es una competición, para mí en este caso, muy familiar. Este año tengo la suerte de tener a mi hermano en el equipo, juego de compañero con un grandísimo amigo mío, que el año pasado estuvimos hasta de vacaciones juntos, con lo cual tengo una muy muy buena relación con Coki. Con Beita también tengo muy buena relación. Es un equipo muy familiar, muy divertido y espero que lo podamos transmitir en la pista.

P.- Esta competición ha deparado un bonito enfrentamiento contra su compañero, Tapia, ¿cómo ve este partido? ¿Tiene ganas?

R.- Hay pique. Ese partido es divertido. La gente quiere verlo, nosotros queremos jugarlo y, bueno, igual nos sirve para ver fallos en nuestro compañero, que Agustín me vea cositas a mí ahora que me tiene enfrente otra vez. Y seguir aprendiendo, seguir disfrutando y sobre todo, que para la gente va a ser un espectáculo increíble.

P.- ¿Se han dicho algo? ¿Se han mandado un mensajito ya?

R.- Algún mensajito, alguna coña ha caído.

P.-¿Qué se han dicho?

R.- Yo le he dicho que tenga cuidado, que se acuerde de lo que le hacía 2022, y él me ha dicho que me recuerde yo también cuando jugábamos en contra. Así que bueno, todo de risas, todo de buen rollo y a intentar hacerlo lo mejor posible.

P.- El pádel está creciendo a pasos agigantados y prueba de ello es esta competición en la que se han metido caras conocidas como Nadal, Murray o Lewandowski. Esto quizás ayuda un poco más todavía al crecimiento del pádel, ¿no?

R.- Sin duda. Hay nombres muy interesantes en los dueños de los equipos. Tenemos la suerte de tener a Carlos, que es el dueño de nuestro equipo, pero luego otras grandes figuras del deporte como Rafa Nadal con la Academy, como Murray, como Robert… que la verdad que se interesen por el pádel y apuesten por él, para nosotros es genial.

P.- Este año desaparece Valladolid del calendario de Premier Padel, pero tendrá un torneo FIP Platinium en el que ya han confirmado su presencia. ¿Tiene ganas?

R.- Sí, al final en este año nuevo hay que cambiar un poco la mentalidad y pensar que al final los FIP, todo lo que aporte puntos al circuito, al ranking va a formar parte de nuestra realidad. Valladolid al final es un torneo que para nosotros, en nuestro calendario, puede entrar, no hay problema en poder jugar y teníamos muchas ganas de seguir jugando en casa, en mi casa. Y yo imagino que si el día de mañana, por ponerte una situación parecida, aparece un Catamarca y Agustín me dice que quiere jugarlo, yo estaría encantado de poder ir a a su ciudad a disfrutar de su gente este año.

P.- Este año se fusiona todo y habrá un solo circuito, que será más global. ¿Cree que esto es algo positivo para el pádel?

R.- Sí, sobre todo que la gente tenga claro qué ranking tiene cada jugador, en qué posición está, porque quizás el año pasado había un poco de controversia porque en un circuito un jugador estaba el cuatro y en otro el seis. Este año va a estar todo mucho más definido y se va a ver la realidad de todo, que yo creo que el año pasado a lo largo del año se vio, pero quizás había más controversia.

P.- Por último, le quería preguntar un poquito por la continuidad de Lebrón y Galán, ¿cree que esto es bueno para el pádel?

R.- Para el espectáculo, sí, para nosotros quizás que sigan jugando juntos, pues son una de las parejas que más rivales nuestras, por no decir la que más, es un reto. Es verdad que cada mañana te ayudan a entrenar más porque sabes que o lo das todo o no vas a poder estar a la altura. Pero creo que para el espectador va a ser muy bonito ver otra vez el enfrentamiento. Son partidos muy bonitos. Con Martín y Stupa también tienen partidos súper bonitos. Nosotros también. Son tres parejas, que creo que este año vamos a dar un buen show. Por detrás también vienen parejas con muchas ganas.