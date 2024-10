Clubes femeninos recurren a una medida extrema por el caso de las mujeres con barba: entrenar con hombres

El fútbol femenino catalán de filiales ha sido sacudido en los últimos días por un terremoto ocasionado por la presencia de dos jugadoras en proceso de cambio de género a hombre en el partido de entre el Terrassa y el Europa B. Estas dos futbolistas llevan mucho tiempo perteneciendo a este equipo, pero realmente ha sido esta semana cuando el asunto se ha viralizado por lo llamativo de algunos detalles de su rostro, principalmente la barba.

Estas jugadoras tienen un plus que el resto de mujeres no tienen, y es que la hormonación propia de la transición a hombre les da un extra de físico que muchas veces sus rivales no pueden llegar a alcanzar. Es por eso que recientemente varios directivos de la Liga preferente femenina de Cataluña alzaron la voz en declaraciones a OKDIARIO para pedir a la Federación de fútbol catalana que se ponga «manos a la obra» por las «diferencias» que pueden generar la participación de estas mujeres.

El presidente de un club que se vio realmente damnificado viendo el resultado de su partido contra el Europa B, revela en este periódico la forma que tenían algunos entrenadores de su equipo de preparar este tipo de partidos, en los que saben que se medirán a futbolistas diferentes biológica y físicamente, dejando a un lado características del aspecto como puede ser la barba.

Aclara, por tanto, que esto «por desgracia» no sólo sucede en el conjunto que se ha hecho famoso en las últimas horas y que ya condenó los lamentables comentarios ofensivos que recibieron estas jugadoras en redes sociales. «Esto no es de este año (refiriéndose a la participación en la Liga de jugadoras como las del Europa B: Álex o Nil)», comienza.

Los entrenadores de fútbol femenino cambian su plan

«Cuando algún entrenador quería preparar el partido, sabiendo que se enfrentaba a un equipo que tenía jugadoras en proceso de ser transgénero, invitaba a chicos del juvenil para que se fueran adaptando a lo que puede ser la fuerza de un hombre», afirma este presidente, que ya habla de un cambio en las sesiones de entrenamientos con el único fin de adaptar a las mujeres a lo que puede ser un enfrentamiento contra personas con atributos de hombre.

Este directivo, en concreto, defiende la política de su club en este sentido: «Hay 160 chicas y 120 chicos más o menos. Y yo no me considero homófobo ni muchísimo menos, pero creo que a nivel deportivo se nos está empezando a notar ya». Preguntado por en qué facetas del juego lo nota, responde lo siguiente: «En la fuerza física porque al final llega un punto que no son chicas, o sea, son hombres».

Un caso que explota por la barba de dos futbolistas

«Un jugador no te marca la diferencia, pero al final se acaba notando. Se acaba notando todo. El jugador puede ser más o menos técnico, pero se nota», insiste, mientras que escuda a las jugadoras de su club, las cuales no han alzado la voz porque «como está la sociedad hoy en día, según como y a quien se lo digas, te pueden poner una etiqueta que tampoco queremos», opina el directivo.

Las dos jugadoras en cuestión –en femenino, porque legalmente siguen siendo mujeres– son Álex y Nil. Estas delanteras se formaron en las categorías inferiores del Europa femenino y que ahora compiten en el primer filial. La primera de ellas ya se vio inmersa en una polémica tras una victoria de su equipo por 23-0 en 2022, en categoría juvenil. Entonces fueron múltiples las entrevistas que concedió explicando su caso.

Álex nació mujer y en 2019 decidió comenzar la transición a hombre. Pese a ello, cinco años después, todavía puede competir como mujer, al aprovecharse de que a efectos legales su género sigue siendo femenino. «Mientras en mi DNI ponga una ‘F’ de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así», llegó a decir. No se equivocaba, puesto que comparte vestuario en su propio equipo con Nil, en una situación similar.

La presencia de Álex es determinante en el Europa B. Es una de las estrellas del equipo, siendo con tres goles la segunda máxima goleadora. De hecho, en este partido ante el Terrassa, que ha desatado la polémica, fue una de las anotadoras, haciendo el segundo tanto. Por su parte, Nil lleva un gol y sólo ha sido titular en dos de los encuentros que han disputado hasta la fecha.

La concejal de Vox en Tarrasa alza la voz

Como señalábamos, no es la primera vez en la que el Europa femenino se ve inmerso en una polémica de estas características, puesto que el propio Álex ya había sido objeto de críticas por jugar con mujeres pese a estar haciendo la transición a hombre y presentar aspecto físico masculino. Lo que más llamó la atención fue que ambas tenían barba.

En esta ocasión, quien puso en el foco de nuevo al conjunto barcelonés fue Alicia Tomás, concejal de Vox en Tarrasa. En un mensaje en redes sociales se quejó de que el equipo femenino del Terrassa hubiera perdido porque «entre sus rivales había dos tíos con barba».