Nuevo lío en el fútbol femenino: el Terrassa perdió contra un equipo que tenía dos futbolistas con barba

El fútbol femenino ha vuelto a vivir un nuevo escándalo en nuestro país. Esta vez, después de que el Terrassa haya perdido contra el Europa B por 1-3. El lío ha llegado por la presencia de dos jugadoras transexuales en el filial del equipo del barrio de Gracia barcelonés, que compiten con mujeres pese a presentar atributos masculinos en su físico. El más llamativo, la barba. Son dos futbolistas que nacieron como mujeres pero que están en proceso de transición para cambiar de sexo. Su apariencia ya es masculina, pero como en su DNI figuran como mujeres, siguen jugando como tales.

Las dos jugadoras en cuestión -en femenino, porque legalmente siguen siendo mujeres- se llaman Álex y Nil. Son delanteras que se formaron en las categorías inferiores del Europa femenino y que ahora compiten en el primer filial. La primera de ellas ya se vio inmersa en una polémica tras una victoria de su equipo por 23-0 en 2022, en categoría juvenil. Entonces fueron múltiples las entrevistas que concedió explicando su caso.

Álex nació mujer y en 2019 decidió comenzar la transición a hombre. Pese a ello, cinco años después, todavía puede competir como mujer, al aprovecharse de que a efectos legales su género sigue siendo femenino. «Mientras en mi DNI ponga una ‘F’ de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso no se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así», llegó a decir. No se equivocaba, puesto que comparte vestuario en su propio equipo con Nil, en una situación similar.

No han sido pocas las denuncias de aficionados del Terrassa que se han quejado por la presencia de ambas futbolistas en el filial del Europa. Señalan que Álex y Nil «son imparables por velocidad y potencia» y que «será difícil encontrar jugadoras con mayor potencia y velocidad» en la categoría en la que compiten.

Esa superioridad ha llevado a Europa B a colocarse en la parte alta de la clasificación de la Preferente Femenina de Cataluña. Todavía no han perdido en Liga, aunque han sumado dos empates en los cinco primeros partidos que les han llevado a ser quintas en el arranque liguero.

En esos partidos, la presencia de Álex ha sido determinante. Es una de las estrellas del equipo, siendo con tres goles la segunda máxima goleadora del Europa B. De hecho, en este partido ante el Terrassa que ha desatado la polémica, fue una de las goleadoras, haciendo el segundo tanto. Por su parte, Nil lleva un gol y sólo ha sido titular en dos de los encuentros que han disputado hasta la fecha.

Como señalábamos, no es la primera vez en la que el Europa femenino se ve inmerso en una polémica de estas características, puesto que el propio Álex ya había sido foco de críticas por jugar con mujeres pese a estar haciendo la transición a hombre y presentar aspecto físico masculino. En esta ocasión, quien ha puesto en el foco de nuevo al conjunto barcelonés ha sido Alicia Tomás, concejal de Vox en Tarrasa. En un mensaje en redes sociales se ha quejado de que el equipo femenino del Terrassa haya perdido porque «entre sus rivales había dos tíos con barba».

Otras polémicas del deporte femenino

No es la primera vez que el deporte femenino se ve salpicado por polémicas de este caso. Sin ir más lejos, en los últimos Juegos Olímpicos hubo dos boxeadoras que estuvieron bajo cuestión por las dudas con su género. Se trató de Imane Khelif y Lin Yu-ting, que acabaron siendo campeonas olímpicas, demostrando su superioridad física respecto a sus rivales. En los Paralímpicos, una atleta transgénero italiana de 50 años, Valentina Petrillo, dejó fuera de las semifinales de los 200 metros lisos para ciegos a la española Nagore Folgado.

En fútbol, el Real Madrid descartó el fichaje en el verano de 2022 de la delantera Barbra Banda por las dudas que desataron sus altos niveles de testosterona. Después de pasar el reconocimiento médico, se prefirió no ejecutar su compra, puesto que la Confederación Africana de Naciones la impidió jugar con Zambia en la Copa África. La jugadora es hoy una de las estrellas de la liga de Estados Unidos.