El Proyecto Sostenible pergeñado por Real Madrid, Barcelona y Athletic para financiar a los clubes españoles derrota por goleada a La Liga Impulso, impulsado por Javier Tebas. Así lo demuestran las cifras a las que ha tenido acceso OKDIARIO, detalladas en la carta que los tres equipos enviaron al resto de clubes para explicar la oferta formal procedente de tres grandes bancos: Merrill Lynch, JP Morgan y HSBC. Estos números representan unos ahorros globales de entre 3.789 y 167.758 millones de euros a favor de Proyecto Sostenible, es decir, una propuesta entre 5 y 193 veces más económica que la presentada por CVC en función del crecimiento anual de La Liga.

Por partes. La única cifra que no varía entre los dos proyectos es la contribución neta total a los clubes, fijada en 1.994 millones de euros en ambos casos. Más allá de ese dato, todo son diferencias, la primera en el plazo de devolución de ese dinero, 25 años en el caso del Proyecto Sostenible y el doble, 50 años, en el cronograma de LaLiga Impulso.

Las diferencias se agigantan a la hora de analizar los costes para los clubes en función del proyecto seleccionado. En este sentido, el análisis realizado conjuntamente por los únicos tres clubes españoles que siempre han jugado en Primera División distingue y examina tres posibles escenarios: el presentado por CVC, uno optimista y otro pesimista. En los tres casos, el coste para los clubes con Proyecto Sostenible es idéntico, 881 millones de euros con un 3% de interés, pero ese importe varía mucho con CVC, y siempre al alza en todas las comparaciones.

En la primera hipótesis, y tomando como referencia los propios datos de CVC, este modelo de financiación supondría 13.124 millones de euros a los clubes, un 8,2% del total de los ingresos, y un coste implícito de la financiación del 9,9%. La diferencia con Proyecto Sostenible sería de 12.243 millones de euros, es decir, un coste 15 veces mayor.

Pero la comparativa se dispara a límites insospechados considerando un escenario positivo en el que el crecimiento de los ingresos ascendiera a un 10% anual. En este supuesto, el pago de los clubes a CVC aumentaría hasta 168.639 millones de euros (con un 17% de coste implícito) y ese montante multiplicaría por ¡193! los 881 millones inamovibles que asegura el Proyecto Sostenible. Una diferencia astronómica.

Incluso en el escenario más pesimista, que analiza cómo sería el futuro si los ingresos de la competición no crecieran absolutamente nada, la diferencia entre ambos proyectos es notable. En esta conjetura, el pago a CVC sería de 4.670 millones de euros (6,4% de coste implícito) , cinco veces más que la opción de Proyecto Sostenible.

«Fraude de ley» en la propuesta de Tebas

Al margen de todas estas cifras, Real Madrid, Barcelona y Athletic subrayan en su carta al resto de clubes que LaLiga Impulso presenta «graves irregularidades» como «la imposición de acuerdos de forma abusiva o la realización de operaciones contrarias al interés social». Además de suponer «la expropiación parcial por un plazo de 50 años de los derechos audiovisuales que son titularidad exclusiva de los clubes», estos clubes entienden que «la articulación de la operación en torno a un contrato de cuentas en participación es artificiosa y encubre un claro fraude de ley, por lo que resulta ilegal».

«La finalidad del contrato de cuentas en participación no es otra que la de sortear y eludir la falta de titularidad de La Liga sobre los derechos audiovisuales, para lo que se acude a un claro artificio jurídico. La Liga no puede llevar a cabo negocios ajenos a las competencias que tiene atribuidas legalmente, por lo que no puede ceder tales negocios a una sociedad mixta constituida con un tercer operador ni otorgar a este derechos de gobierno», advierten.

«A diferencia la estructura planteada por La Liga y CVC, Proyecto Sostenible no perjudica de ninguna manera los intereses de clubes que no participan en la operación (esto es, cualesquiera clubes distintos de los 42 clubes de La Liga y los 40 clubes de Primera División RFEF), dejando en consecuencia inalterados los derechos que en el futuro puedan corresponder a los clubes que hoy juegan en categorías inferiores», denuncian, añadiendo que «Proyecto Sostenible no impacta de ninguna manera en la situación de la RFEF y el CSD, que ven sus derechos inalterados».