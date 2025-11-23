Clasificación del Mundial de F1 2025 tras la carrera del GP de Las Vegas

Lando Norris ya acaricia su primer título de Fórmula 1 tras quedar segundo en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto de McLaren tiene 408 puntos, 37 más que Oscar Piastri (378), que ya ve como Max Verstappen se acerca al subcampeonato tras su victoria este domingo (366). Carlos Sainz, séptimo, escaló a la undécima plaza (44) y tiene a tiro el top 10, con Nico Hulkenberg (45) un punto por encima e Isack Hadjar tres (47).

Clasificación de pilotos del Mundial de F1

Lando Norris: 408 puntos Oscar Piastri: 378 Max Verstappen: 366 George Russell: 291 Charles Leclerc: 222 Lewis Hamilton: 149 Kimi Andrea Antonelli: 132 Alex Albon: 73 Isack Hadjar: 47 Nico Hulkenberg: 45 Carlos Sainz: 44 Oliver Bearman: 40 Fernando Alonso: 40 Liam Lawson: 36 Lance Stroll: 32 Esteban Ocon: 30 Yuki Tsunoda: 28 Pierre Gasly: 22 Gabriel Bortoleto: 19 Franco Colapinto: 0 Jack Doohan: 0

Clasificación de constructores