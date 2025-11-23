MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025: GP DE LAS VEGAS

Clasificación del Mundial de F1 2025 tras la carrera del GP de Las Vegas

Lando Norris fue segundo y podría ganar el título el próximo domingo en Qatar

Max Verstappen salió ganador y ya está a 12 puntos del subcampeonato de Oscar Piastri

clasificación Mundial F1
Piastri y Norris. (Getty)
Lando Norris ya acaricia su primer título de Fórmula 1 tras quedar segundo en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto de McLaren tiene 408 puntos, 37 más que Oscar Piastri (378), que ya ve como Max Verstappen se acerca al subcampeonato tras su victoria este domingo (366). Carlos Sainz, séptimo, escaló a la undécima plaza (44) y tiene a tiro el top 10, con Nico Hulkenberg (45) un punto por encima e Isack Hadjar tres (47).

Clasificación de pilotos del Mundial de F1

  1. Lando Norris: 408 puntos
  2. Oscar Piastri: 378
  3. Max Verstappen: 366
  4. George Russell: 291
  5. Charles Leclerc: 222
  6. Lewis Hamilton: 149
  7. Kimi Andrea Antonelli: 132
  8. Alex Albon: 73
  9. Isack Hadjar: 47
  10. Nico Hulkenberg: 45
  11. Carlos Sainz: 44
  12. Oliver Bearman: 40
  13. Fernando Alonso: 40
  14. Liam Lawson: 36
  15. Lance Stroll: 32
  16. Esteban Ocon: 30
  17. Yuki Tsunoda: 28
  18. Pierre Gasly: 22
  19. Gabriel Bortoleto: 19
  20. Franco Colapinto: 0
  21. Jack Doohan: 0

Clasificación de constructores

  1. McLaren: 786
  2. Mercedes: 423
  3. Red Bull: 391
  4. Ferrari: 371
  5. Williams: 117
  6. Racing Bulls: 86
  7. Aston Martin: 72
  8. Haas: 70
  9. Sauber: 64
  10. Alpine: 22

