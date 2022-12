El City de Haaland echa al Liverpool en un partido loco

El Manchester City está ya en los cuartos de final de la EFL Cup. El conjunto de Pep Guardiola elimina al Liverpool de Jurgen Klopp tras un partido de auténtico vértigo que tuvo de todo. Erling Haaland adelantó a los citizens pero Carvalho respondía para los reds, tras el descanso lo mismo con el gol de Mahrez y la réplica de Salah. El tanto de Aké que suponía el 3-2 sería a la postre definitivo para un City que supo gestionar su ventaja y dominar la pelota para estar en la siguiente ronda.

Salían con todo tanto Manchester City como Liverpool para estos octavos de la Carabao Cup. Traje de gala para uno de los partidos más atractivos que se pueden ver en estos momentos tras la disputa del Mundial de Qatar 2022 y el parón de la élite del fútbol. Había cierta incertidumbre por cómo podría afectar a ambos equipos esa pausa obligada, especialmente a los que tuvieron protagonismo en esta Copa del Mundo. Si el City salía con Ortega Moreno; Lewis, Akanji, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland y Palmer. En Liverpool lo hacía con Kelleher; Milner, Joe Gomez, Matip, Robertson; Bajcetic, Thiago, Elliott; Carvalho, Darwin Núñez y Salah.​​​​​​​

Rodó la pelota y el primer susto lo metió, cómo no, Erling Haaland. El noruego tuvo una ocasión rapidísima en la que pilló la espalda a Matip y su vaselina se va muy lejana. Era el Manchester City el que tenía la iniciativa y el que llevaba peligro. Palmer casi logra el primero y De Bruyne sorprendió por poco. Era Haaland el que aparecía en el área imperial para rematar el centro de De Bruyne y poner el primero. El Liverpool no acusó el golpe que buscó rápido responder, primero Darwin Núñez al larguero (aunque en fuera de juego) y después un Carvalho que no desaprovechaba el buen pase de Milner para ajustar el 1-1 con una rosca precisa.

El partido seguía rapidísimo con mayor control por parte del City. Haaland rozaba el segundo poco después del 1-1 pero no fue hasta los compases finales del descanso cuando comenzaba a brillar Kelleher, que salvaba al Liverpool con dos paradones, el primer ante disparo de Gündogan y después tras el remate de Aké. De hecho Darwin Núñez tuvo opción de poner en ventaja a los reds antes del descanso pero erró en dos ocasiones.

Tras el descanso el partido se volvía loco. Primer minuto de juego y un Rodri asistía en diagonal para Mahrez, que controlaba, recortaba y ponía un disparo al palo largo imposible para Kelleher. Pero el Liverpool volvía a responder. Salah no tardó ni un minuto en poner de nuevo el empate tras un jugadón de Darwin Núñez que rompía hasta línea de fondo para poner el 2-2 en las botas del egipcio. El partido cogía velocidad de crucero y tras varios minutos de tanteó, el guante de De Bruyne en su bota volvía de dibujar un centro perfecto para Aké que no fallaba esta vez para poner el tercero, ésta vez sin réplica rápida de los reds.

El Liverpool apretó, tuvo alguna pelota clara Darwin Núñez pero los minutos pasaban y el empate no llegaba de cara para los reds. El Manchester City estaba dándole poso al partido y llevándolo a donde querían. De hecho De Bruyne y Foden tuvieron el cuarto en la recta final del partido pero entre Fabinho y Kelleher lo evitaron. Los citizens supieron aguantar y sellar su billete para los cuartos de final de esta EFL Cup, dejando por el camino a uno de los grandes candidatos.