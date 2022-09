Los cinco partidos más épicos entre Federer y Nadal

Roger Federer dice adiós a una vida deportiva repleta de tenis. A sus 41 años, una de las raquetas más prodigiosas y espectaculares de este deporte anunció su retirada. «De todos los regalos que me ha dado el tenis en los últimos años, sin duda, ha sido toda la gente que me he encontrado por el camino», era la primera frase que dejaba el suizo en el comunicado con el que anunciaba su retirada, teniendo en mente seguramente a uno de sus grandes rivales a lo largo de su carrera: Rafa Nadal.

El suizo, ganador de 20 Grand Slams y un largo historial de títulos, tuvo a lo largo de su laureada carrera grandes y míticas batallas contra Rafa Nadal. Se vieron las caras en 40 ocasiones, con una clara ventaja, con 24 triunfos para el balear y 16 para el suizo. Todas tuvieron su miga pero cinco de ellas fueron superlativas.

La primera vez

En 2004 se dio el primer partido en la historia entre Roger Federer y Rafa Nadal, el primero de 40 partidos, de una rivalidad tan sobresaliente como respetuosa. Aquel día el español fue capaz de derribar al tenista más en forma del circuito. Lo hizo en Miami y en apenas 70 minutos tras ganar 6-3 y 6-3.

La batalla de Roma 2006

Cinco horas y cinco minutos duró la épica batalla en Roma entre Nadal y Federer, la primera gran cita entre ambos: 6-7(0), 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5). Golpe tras golpe, set a set, el partido, de una dureza terrible, llegó al quinto y decisivo set donde el suizo tuvo dos puntos de partidos con el balear al servicio (5-6, 15/40), pero Nadal tiró de épica, Federer falló dos derechas. Aquel día el español enlazó 53 victorias seguidas sobre arcilla, logrando otro récord, éste de finales, en 16-2. Federer sólo perdió aquella temporada tres veces, todas ante Nadal: 39-3.

La gran final de Wimbledon 2008

El 6 de julio de 2008, para muchos, se vivió el partido de tenis más espectacular de todos los tiempos en la final de Wimbledon entre los dos gigantes del momento. Un jovencísimo Rafa Nadal de tan solo 22 años venía de manera fulgurante, ya con su cuarto título de Roland Garros en el bolsillo y tras dos tropiezos previos en la final sobre el césped británico. Quería revancha y la acabaría consiguiendo haciéndose con su primer Grand Slam en hierba tras casi cinco horas de partidos y cinco sets abrumadores: 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8) y 9-7.

También en Australia

En 2009, Rafael Nadal aún no había levantado ningún título en Melbourne, como ningún español en los 104 años de historia que por aquel entonces tenía el torneo. El español venía de otra batalla apoteósica ante Fernando Verdasco (cinco horas y 14 minutos, el más largo de la historia). Otra batalla de cinco sets épicos entre el balear y el suizo que ninguno quiso posponer: 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2. Nadal pudo llevarse el partido en el cuarto set, con 3-2 a favor, pero Federer peleó y forzó el quinto. Ahí Nadal demostró su físico en otro batalla entre caballeros.

El regreso de los reyes

En 2017, muchos creían que la última gran batalla entre Nadal y Federer ya se había dado. Tanto el balear como el suizo estaba en el dique seco, lejos de los títulos en una fase de escasez de títulos debido a lesiones. En Australia, fue Federer el que se levantó por encima de todo: 6-4, 3-6 6-1, 3-6 y 6-3. En el quinto set final, con Nadal ganando 1-3, el suizo se reveló ganando los cinco juegos siguientes, salvando dos break points ante el español, para vencer en tres horas y 38 minutos.