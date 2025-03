Las cinco heridas que quiere curar el Atlético de Madrid

Cinco veces se han encontrado en Copa de Europa y Champions Real Madrid y Atlético y los números no pueden ser más concluyentes: en todas ellas avanzó hasta el siguiente round el equipo blanco, incluyendo dos finales. Por eso los de Simeone se plantean la eliminatoria de octavos de final como un reto personal: el Atlético tiene cinco heridas abiertas y quiere curarlas. Y cree, además, que está en el momento perfecto para conseguirlo, con una sola derrota en los 26 últimos partidos oficiales disputados.

En los cinco enfrentamientos europeos entre rojiblancos y madridistas confluye un denominador común: la igualdad. En todas las ocasiones el resultado se ha decantado a favor del Real Madrid por pequeños detalles, y eso es lo que quiere cuidar ahora el Atlético. Simeone ya ha roto esta temporada uno de sus grandes tabúes: ganar en el campo del Barcelona. Ahora va a por otro desafío: dejar fuera la Champions por primera vez al eterno rival.

Semifinal Copa de Europa 58-59

Real Madrid y Atlético se encontraron por primera vez en semifinales de la antigua Copa de Europa de 1959. En la ida ganó el Real Madrid 2-1, pero en la vuelta se impuso el Atlético 1-0. Dado que todavía no se había implementado la regla del valor doble de los goles en campo contrario fue necesario acudir a un desempate, que se disputó en La Romareda de Zaragoza con el saldo de 2-1 a favor de los blancos, que luego se proclamarían campeones al derrotar en la final al Stade Reims francés por dos goles a cero en el Neckarstadion de Stuttgart.

Final Champions 13-14

55 años después los dos equipos de la capital volvieron a encontrarse, ahora nada menos que en la final del torneo, que se disputó en el estadio de La Luz de Lisboa. El Atlético se adelantó en la primera parte con un gol de Godín, que aprovechó un error de Casillas, y rozó el título durante todo el partido, pero justo al paso por el 93 llegó el histórico cabezazo de Sergio Ramos tras un saque de esquina. A partir de ahí la prórroga, a la que llego hundido física y moralmente el Atlético, que no pudo presentar batalla.

Cuartos Champions 14-15

En la siguiente temporada el bombo volió a reunirles a ambos, sólo que ahora en la ronda de cuartos de final. El Atlético le había ganado la Supercopa al Madrid, así que partía con fundamentos, y de nuevo la igualdad volvió a ser la nota predominante: empate a cero en el Calderón, en un partido sin apenas ocasiones, y 1-0 en el Santiago Bernabéu, con un tanto muy al final del mexicano Chicharito Hernández. El Atlético se volvía a quedar con la miel en los labios.

Final Champions 15-16

Si la derrota de Lisboa en 2014 había sido dolorosa, la de 2015 en Milán fue aún peor. Se adelantó el Real Madrid por medio de Sergio Ramos, empató Carrasco después de que Griezmann hubiera fallado un penalti y tras una prórroga en la que no pasó nada fue necesario acudir a los lanzamientos desde los once metros, donde todos fueron infalibles salvo Juanfran, que estrelló su disparo en el poste de la meta del ecuatoriano Keylor Navas. Simeone salió especialmente tocado de ese partido, hasta el punto de que Gil Marín tuvo que viajar a Argentina para convencerle de que no abandonara el Atlético.

Semifinal Champions 16-17

Es el último precedente hasta ahora. El Atlético estuvo muy desafortunado en la ida, que acabó con un claro 3-0 a favor del Real Madrid con tres goles de Cristiano Ronaldo, los dos últimos en la recta final. Ese resultado obligaba a los rojiblancos a un milagro y estuvieron cerca porque a los 15 minutos ganaban 2-0 con goles de Saúl y Griezmann de penalti. Sin embargo una gran jugada de Benzema al borde del descanso permitió a Isco marcar un gol que sería decisivo para que los blancos mantuvieran su ventaja. Éste es, hasta el del martes, el último precedente de derbis europeos y fue, además, el último disputado en el Vicente Calderón, que ya no comenzó la siguiente temporada.