‘El Chiringuito’ de Pedrerol despide a uno de sus rostros más míticos y queridos

El Chiringuito de Jugones será diferente desde hoy. Ni mejor, ni peor. Pero diferente. Y es que el programa que dirige y presenta Josep Pedrerol despidió ayer a uno de sus rostros más míticos y queridos por la audiencia. Fue este jueves cuando se vivió un momento muy especial en el plató para decir adiós a Sandra Díaz Arcas, que durante seis años ha sido redactora y la voz de la audiencia en el espacio.

“Me voy. Dejo ‘El Chiringuito’. Sentía que era el momento. Creo que la vida son etapas, y lo sentía así. Me ha costado muchísimo tomar la decisión. Ha sido muy dura pero, bueno, ya está tomada”, contaba Sandra Díaz, que hace seis años se hizo un hueco en el programa primero como becaria y después como voz de los espectadores.

💙 GRACIAS @Sandradiazarcas 🧡 Gracias por ser la voz de todos, por tu sonrisa, por tu alegría, por tu compañerismo. 🙌@elchiringuitotv siempre será tu casa🙌 pic.twitter.com/0ok6iwU7mL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2022

“Gracias Josep. Gracias por la oportunidad que me diste tan jovencita. He sido muy feliz, es la realidad. Me llevo mucha gente Ha sido precioso porque he recibido mucho cariño. Lo he notado», añadía la periodista muy emocionada tras anunciar su marcha del espacio en el que ha trabajado durante tantos años.

Josep Pedrerol también tuvo palabras muy bonitas hacia ella: “Has sido una compañera increíble. Hemos aprendido de ti en momentos de alegría, de tristeza… Ha habido de todo en seis años. Has realizado un papel importante como es ser la cara de los que nos ven. Eso es una responsabilidad». Justo después, Sandra vio entre lágrimas un vídeo muy emotivo de su paso por El Chiringuito, que le echará mucho de menos.