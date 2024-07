Checo Pérez desespera a Red Bull con otro chasco en la Q1 de Silverstone

Nuevo chasco de Checo Pérez… y ya van unos cuantos. El piloto mexicano se quedó fuera de la clasificación en la Q1 de Silverstone al calibrar tremendamente mal y perder el control de su monoplaza antes de entrar en las curvas rápidas del circuito británico. Su Red Bull acabó atascado en la grava y aunque este pidió una y otra vez por radio que le empujaran para reengancharse a la sesión, tuvo que abandonar la prueba y ser el primer eliminado. «Lo único que necesito es que me hagan retroceder. Allí hay asfalto», decía desesperado.

Este nuevo incidente de Checo en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 llega en medio de todas las dudas de su equipo sobre él. El anuncio de su renovación hasta 2026 parece que no ha servido para absolutamente nada, ya que desde entonces sólo ha sacado 10 puntos de tres carreras. Esta situación, unida a la igualdad entre Red Bull y el resto de escuderías, especialmente McLaren, ha puesto de los nervios a la directiva austriaca, que duda más que nunca de Pérez. Y lo normal es que tras otro batacazo más el enfado crezca.

¡Así fue el momento que condenó TODAS LAS OPCIONES de Checo Pérez en la clasificación! 😨#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/Y5DNYGtI7a — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2024

La cara de Christian Horner, que fue quien alzó la voz en la jornada del viernes para hablar de los motivos de la renovación de Checo, lo decía todo. El británico no se lo podía creer y sus gestos de resignación en el muro dejan muy claro el nivel de hartazgo al que les ha llevado el compañero de Max Verstappen, que está cerca de dejarles sin campeonato de constructores si la dinámica no mejora. Y es que ya es la tercera vez en los últimos cinco GP que el mexicano no consigue llegar a la Q3.

¡TRAGEDIA PARA CHECO PÉREZ! Termina en la grava en el peor momento y saldrá desde el fondo de la parrilla ❌ ¡Ojo a la cara de Horner! 😱😱😱#BritishDAZNF1 🇬🇧 pic.twitter.com/4YiI7brZ2y — DAZN España (@DAZN_ES) July 6, 2024

Lo mejor del asunto es que a Verstappen le pasó exactamente lo mismo en la reanudación tras la bandera roja, en la que los pilotos ya portaron neumáticos de seco. El holandés se fue largo en la curva que Checo había patinado con la diferencia de que este logró mantener el dominio de su monoplaza y pudo regresar al trazado. La vuelta no le valió, pero al salir de la grava se lanzó a por otro intento.