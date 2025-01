Charla de Laporta a Raphinha tras criticar al Barça por no inscribir a Dani Olmo

Joan Laporta no tardó ni una hora en ir al encuentro de Raphinha tras sus declaraciones sobre el caso Dani Olmo. El presidente no se ocultó y en mitad del campo de entrenamiento llamó al futbolista brasileño para reaccionar a sus palabras tras asegurar que se «pensaría» si fichar por el Barcelona tras la no inscripción de su compañero por culpa de los problemas económicos de la entidad.

El dirigente cazó al capitán del equipo y mantuvo un diálogo de un minuto en el que ambos dieron la espalda a un graderío lleno de periodistas. Laporta quiso hacer visible su enfado por las palabras de un Raphinha que baja la credibilidad al Barcelona especialmente en un mercado de fichajes donde han regresado a la regla del 1-1 pudiendo incorporar futbolistas.

«Es una situación bastante complicada. Nunca queremos pasar estos momentos. No sabemos si podemos contar con Dani Olmo y Pau Víctor y ellos no saben si pueden jugar. Estamos intentando que no sea tan difícil y esperamos que los responsables puedan resolver esto lo más rápido posible», aseguró Raphinha.

La pregunta de la discordia fue acerca de si ficharía por el equipo azulgrana ahora. «Creo que sí, no puedo decir que no. Estaría mintiendo. Si yo estuviera en otro club y viese esta situación, pensaría si lo mejor era estar en el Barcelona. Pero antes de fichar sabía la situación del club y esperé», aseguró.

«Hay que confiar en que se resuelva rápido. Espero que las personas que están con esto puedan resolverlo y nos traigan pronto una buena noticia», añadió sobre Dani Olmo. «Es una situación complicada y hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. El club nos dice que es positivo para que se resuelva lo más rápido posible. Para Dani y Pau es difícil», zanjó sobre el asunto.

Ahora el presidente Joan Laporta ha querido calmar a un Raphinha que ha agitado todavía más las aguas en la entidad culé. Hay que recordar que la oposición y gran parte de la masa social del Barcelona se están movilizando para quitar al presidente del asiento presidencial amenazando hasta con una moción de censura tras el caso Dani Olmo.

Raphinha, antes de subir al autobús, al ser preguntado por si el presidente le había echado la bronca, se mantuvo muy tranquilo. «No ha pasado nada, yo no hecho ninguna mentira», aseguró el cuarto capitán azulgrana.