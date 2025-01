Raphinha retrata a Laporta: “Viendo lo que está pasando con Olmo me pensaría si ir al Barcelona”

Raphinha, uno de capitanes del Barcelona, fue encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que medirá a los azulgranas con el Athletic en Yeda. Obviamente, el principal tema de conversación en la rueda de prensa fue la no inscripción, por el momento, de Dani Olmo.

No obstante, antes comenzó analizando la importancia de la Supercopa: «Un título da confianza y hay que pelear por todo. Tenemos la oportunidad y será muy importante para la temporada». En la segunda pregunta, ya llegó el turno de Dani Olmo: «Es una situación bastante complicada. Nunca queremos pasar estos momentos. No sabemos si podemos contar con ellos y no saben si pueden jugar. Estamos intentando que no sea tan difícil y esperamos que los responsables puedan resolver esto lo más rápido posible».

«Creo que sí, no puedo decir que no. Estaría mintiendo. Si yo estuviera en otro club y viese esta situación, pensaría si lo mejor era estar en el Barcelona. Pero antes de fichar sabía la situación del club y esperé», aseguró.

«Hay que confiar en que se resuelva rápido. Espero que las personas que están con esto puedan resolverlo y nos traigan pronto una buena noticia», añadió sobre Dani Olmo. «Es una situación complicada y hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar. El club nos dice que es positivo para que se resuelva lo más rápido posible. Para Dani y Pau es difícil», continuó sobre ese tema.

Sobre su estado de forma, fue claro: «Empezamos el año ganando y era importante. Yo estoy mejor. Tuve una molestia y tenía que descansar, pero ya me encuentro bien y espero poder ayudar al equipo». De momento del Barcelona, explicó lo siguiente: «El fútbol contra el Atlético fue bastante injusto. Así es el fútbol. No siempre se puede estar al cien por cien y bajamos el nivel, pero hemos hecho buenos partidos».

Por último, sobre la Supercopa de España, aseguró que es «muy importante». «Pelear por el título entre los mejores del año pasado es espectacular. Espero que todos estemos centrados, pero no afecta en el resto de competiciones. Ganar sólo nos motiva más».