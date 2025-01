El Bayern descarta el fichaje de Dani Olmo tras el ridículo de Laporta: «No es gran cosa…»

El Bayern de Múnich se ha opuesto a hacer un apaño al estrépito de Joan Laporta, descartando el fichaje de Dani Olmo para darle un destino hasta final de temporada. Además, se trataría de uno de los grandes equipos de Europa, pero este, en boca de su director deportivo, Max Eberl, ha negado que los rumores sobre la posible llegada del internacional español sean ciertos.

El Barcelona, pese a haber recurrido a todos los organismos habidos y por haber y estando a la espera de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) le conceda la cautelarísima, continúa sin poder inscribir ni a Dani Olmo ni a Pau Víctor. Es por ello que esta situación podría despertar el interés de varios clubes europeos, pero el Bayern ha dejado claro que no va a ser uno de ellos.

El Bayern no tiene grandes urgencias en Alemania, líder con 36 puntos, cuatro por encima del Leverkusen, mientras que en Champions marcha décimo, a un punto de meterse directamente en octavos de final a falta de dos jornadas de liguilla. Eberl, que confeccionó el equipo actual para esta temporada, no considera que el fichaje de Olmo sea necesario en este mercado de invierno y negó categóricamente que los rumores sean verdaderos.

«No es gran cosa para nosotros», destacó el directivo alemán, que dijo querer informarse acerca de cómo funciona la Liga en cuanto a este asunto de la no inscripción de Olmo: «Primero debería familiarizarme con la normativa española para saber qué significa eso de poder ser inscrito o no». Lo que está claro es que la intención del español no es estar más de seis meses parado, por lo que es de esperar que busque un acomodo lo antes posible si el Barça no consigue inscribirle.

El Bayern no quiere a Dani Olmo

Preguntado por si Olmo es de su agrado en lo futbolístico, Eberl respondió de la siguiente manera: «Si dijera que no, sería bastante malo». Y es que el español, que ya se perdió los primeros partidos de esta temporada, su primera como culé, por los problemas para ser inscrito, venía haciendo un buen curso con seis goles y una asistencia en apenas 15 encuentros disputados, ya que también estuvo más de un mes lesionado.

Eberl también se mojó acerca de las renovaciones de los pesos pesados del vestuario, un arsenal de estrellas que también le empuja a descartar fichajes de igual entidad como el de Olmo. «Ahora seguimos. En algún momento llegará la hora de tomar una decisión. Eso no significa que tenga que ser mañana o pasado mañana, pero en las próximas semanas y meses debería haber claridad para todos los implicados», afirmó al referirse a jugadores como Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich o Alphonso Davies.