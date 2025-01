El engaño de Laporta a Olmo: le prometió estar inscrito en verano… y ni en enero lo está

Joan Laporta ha engañado a Dani Olmo en el tema de su inscripción. Sin paños calientes. La realidad es esa. El presidente del Barcelona prometió al jugador catalán que sería inscrito cuando lo fichó el pasado verano. Y no ha ocurrido. Solventó la papeleta de milagro en agosto y en enero no lo ha conseguido protagonizando una chapuza. A día de hoy, Olmo está sin licencia tras el revés histórico de la Liga y de la Real Federación Española de Fútbol a la entidad barcelonista, y no podrá jugar con el Barça en lo que resta de temporada.

La situación de Dani Olmo es muy delicada. El futbolista del Barcelona no pudo acudir a Barbastro para disputar la Copa del Rey con su equipo porque a día de hoy no tiene licencia. Y la solución no es fácil. Laporta se agarra al CSD, en primera instancia, y si vuelve a recibir una negativa acudirá a la justicia ordinaria para lograr la cautelar y que su futbolista pueda disputar la Supercopa de España esta semana.

Pero el daño contra Dani Olmo por parte de Joan Laporta está hecho. El futbolista azulgrana, según ha podido saber OKDIARIO, está muy extrañado por como se han ido dando las cosas desde el pasado verano con su situación. Los acontecimientos han sido surrealistas. A cada cuál peor. Cuando Olmo deja el Leipzig y ficha por el Barcelona el pasado verano, lo hace con la tranquilidad de que va a ser inscrito con total normalidad desde el mes de agosto. Pero las cosas no han ocurrido con normalidad en estos meses.

Joan Laporta le prometió a Dani Olmo que sería inscrito en verano y estamos en enero, y el jugador azulgrana no está inscrito. La mentira del presidente con la que ha intentado engañar a todo el mundo durante los últimos meses no ha tenido recorrido. Se le ha caído la careta.

Dani Olmo espera la cautelar

Lo que es evidente es que la situación desde verano ya no era clara. El Barcelona logró inscribir a Dani Olmo gracias a la lesión de larga duración de Christensen. Laporta utilizó la lesión del danés para darlo de baja en la Liga y poder inscribir a su fichaje estrella. Pero cuatro meses después, y tras gastarse unos 50 millones de euros en su fichaje, el presidente blaugrana no ha logrado solucionar los problemas del club con su Fair Play financiero y Olmo ha visto cancelada su licencia. Ya no hay vuelta atrás y la chapuza es histórica.

Los agentes de Dani Olmo, eso sí, incluyeron una cláusula en su contrato con el Barcelona en la que el jugador podía quedar libre si el cuadro azulgrana no lograba la inscripción. Pero esa cláusula debe ser activada por el futbolista. A día de hoy, tal y como ha podido saber este periódico, Olmo no se plantea esa opción. Ni esa ni ninguna otra que no sea la de ser inscrito con el Barça esta semana. Mantiene la esperanza en que el club consiga la cautelar como bien le ha vendido Laporta.