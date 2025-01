El Barcelona desespera a Dani Olmo con su no inscripción en estos primeros días de 2025. El jugador catalán está viviendo momentos complicados que no se podía imaginar cuando firmó por la entidad blaugrana el pasado verano. Su situación actual es surrealista y lo tiene en una incertidumbre constante desde el pasado 31 de diciembre. OKDIARIO ha podido saber que mantiene la esperanza de ser inscrito, pero con la moral tocada por el difícil momento que está viviendo sin poder jugar.

Dani Olmo no pudo estar el pasado sábado en Barbastro junto a sus compañeros para disputar el debut en la Copa del Rey del conjunto azulgrana. Tampoco Pau Víctor. Un duro palo después de que Joan Laporta hubiese vendido que el 3 de enero su inscripción estaría solucionada.

Pero no fue así. El pasado viernes, lo que el Barcelona recibió fue un revés histórico de la Liga y de la Federación en un comunicado conjunto. Ambos organismos rechazaban la licencia de Dani Olmo. El jugador del Barça no podía volver a ser inscrito en esta misma temporada y, por lo tanto, no podrá volver a jugar con el cuadro culé en esta misma campaña. Esa es la realidad a día de hoy.

Dani Olmo está muy extrañado por como se están produciendo las cosas en el Barcelona desde el pasado verano. Y sobre todo desde el pasado 31 de diciembre. Todo lo que ha ido prometiendo Joan Laporta se ha ido cayendo por su propio peso. Por ello la desesperación de Olmo con este tema.

El futbolista catalán, como ha podido saber este periódico, también está fastidiado anímicamente. Al mismo tiempo que futbolista, es persona, y es una situación dura. Nunca pensó que se llegaría hasta este momento. A día de hoy, y si nada cambia, Dani Olmo no podrá jugar en lo que resta de temporada con el Barcelona y tampoco podrá acudir con la selección española. Un palo tremendo que le llega en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Él sigue entrenando junto al equipo y mantiene la esperanza de poder viajar a Arabia Saudí con el grupo para la disputa de la Supercopa de España y que la cautelar pueda llegar durante la semana para volver a jugar con el equipo de Hansi Flick. La situación ni es nada fácil, pero en el Barcelona siguen siendo optimistas.

Dani Olmo mantiene la fe en la cautelar

Dani Olmo sigue esperando y confiando en que su club logre la cautelar y él pueda seguir jugando con el Barcelona esta temporada. Ese es a día de hoy su único y principal pensamiento. No quiere pensar en más allá u en otras opciones por si la cautelar nunca llega. OKDIARIO ha podido saber que por su cabeza solamente piensa la esperanza de que Laporta logre lo que le ha prometido: estar inscrito con el Barça.

Por lo tanto, Dani Olmo no está valorando a día de hoy ninguna opción. Ni de salidas ni de otras situaciones. No lo contempla a día de hoy. Si lo hiciese, si estuviese buscando un plan B, estaría dando por hecho que la posibilidad de quedarse sin jugar con el Barcelona es real. Y no quiere verlo como algo real, ya que mantiene la esperanza de poder seguir jugando con el Barcelona esta temporada, como bien ha podido saber este periódico.