El desaparecido Laporta usa a Flick como escudo durante la crisis con Dani Olmo

Joan Laporta está utilizando a Hansi Flick como escudo proyector durante los últimos días para esquivar durante el máximo tiempo posible la tormenta que se le viene encima por la chapuza que ha cometido con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Estamos a día 5 de enero y el presidente azulgrana todavía no ha salido a dar la cara y a explicarles a sus socios como su entidad ha podido cometer tal desastre con difícil solución.

Han pasado cinco días desde la noche del 31 de diciembre, donde las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor quedaron canceladas y todo sigue igual. Aunque el Barcelona siga vendiendo ilusionismo y continúe alargando la agonía, la chapuza con Dani Olmo ya ha sido cometida. No hay marcha atrás.

Pues bien, desde la noche del 31 de diciembre, el Barcelona públicamente, sin utilizar altavoces externos como ha estado haciendo durante estos últimos días, solamente se ha expresado una vez y fue en un escueto comunicado pocas horas antes de las campanadas donde pedían una licencia a la Federación tras el rechazo de la Liga. El pasado 3 de enero volvieron a recibir el rechazo de la Liga y de la Federación. Los dos juntos. Y Laporta sigue sin comparecer.

Joan Laporta avisó que cuando tuviese la respuesta de la Federación, hablaría. Y no lo ha hecho. Ahora señala que hablará cuando tenga la respuesta del CSD. Y mientras va dejando que los días pasen y a ver si hay suerte y pasa la tormenta. Sabe que la chapuza que ha cometido es histórica y que no tiene escapatoria ante sus socios después de meses y años de mentira.

Aun así, Joan Laporta sigue sin dar la cara y ha utilizado a Hansi Flick como escudo protector. El presidente azulgrana no ha hecho ninguna declaración institucional en plena crisis, algo que nadie entiende, mientras que el entrenador alemán ya ha dado dos ruedas de prensa donde ha sido preguntado por el tema. Una antes del partido de Copa del Rey y otra después.

En la primera declaración de Hansi Flick, Joan Laporta estuvo minutos antes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para hablar con el técnico alemén y aleccionarle en el discurso. Pero no tuvo la decencia de salir junto a él. Lo utilizó como escudo para seguir sin recibir disparos directos. El entrenador del Barcelona actuó como hombre de club, señaló que es un tema desagradable y afirmó que es positivo y hay que esperar al club.

El pasado sábado le tocó hablar de nuevo a Hansi Flick y en poco más de 24 horas la situación había empeorado para el Barcelona. Lo que Laporta le había prometido no se había cumplido y Dani Olmo no pudo viajar a Barbastro. Aun así, el entrenador alemán no dijo ninguna palabra fuera de tono e intentó no hablar mucho del tema y centrarse en el fútbol. Un escudo que por ahora le está funcionando bien con un técnico que está decidido a defender a su presidente. Veremos cuanto dura y si Laporta se decide a hablar de una vez y explicar el porqué de tantas mentiras en un caso Dani Olmo sin fin.