El CEO de Renault desvela el motivo del despido del verdugo de Alonso en Alpine

Alpine atraviesa por un periodo de crisis que ha provocado un cambio radical en la estructura a mitad de temporada, como nunca antes se había visto en la F1. Justo antes del parón veraniego, en el GP de Bélgica, la marca comunicaba el despido de Otmar Szafnauer, director deportivo del equipo, por los malos resultados. El ex jefe de equipo cargó contra Renault y, en concreto, contra el CEO, Luca de Meo, por su despido y el mandamás del equipo le ha replicado desvelando el verdadero motivo de su marcha.

En aquel momento, Szafnauer, criticó a Alpine y los objetivos que debía cumplir en un corto periodo de tiempo. Según el ex directivo, la marca francesa le había exigido conseguir victorias y campeonatos. «Creo que la alta gerencia de Renault, Luca de Meo, quiere, como todos en la Fórmula 1, el éxito instantáneo y, desafortunadamente, no es así como funciona», señaló.

Un mes después de prescindir de sus servicios, Luca de Meo, ha contestado a Szafnauer explicando el verdadero motivo por el que decidió despedir al director deportivo: «Me prometieron cosas que no cumplieron. Cuando le dices algo a tu jefe, entonces tienes que hacerlo, está en la dinámica de una empresa». El ex jefe de equipo le prometió a la máxima autoridad de la marca francesa que haría de Alpine un equipo campeón en apenas 100 carreras.

El empresario italiano se mostró en desacuerdo con las declaraciones del director suizo porque asegura que «no los obligue a fijar objetivos, sino que ellos mismos los fijaron… No funcionaron». Lo cierto es que Alpine ha pasado de soñar con estar arriba en las primeras carreras, especialmente tras el podio de Ocon en Mónaco, a ser superado por McLaren y mirar hacia abajo en la clasificación para no perder más posiciones.

Por último, De Meo aseguró que desde Renault están comprometidos con el proyecto de F1 y tienen intención de seguir en el campeonato durante muchos años: «Todas esas historias que me gustaría vender del equipo son una mierda… La F1 es parte del proyecto Alpine como la resistencia y otras carreras, así que avanzamos y tenemos que crecer…».