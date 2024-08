Ceferin se mete a actor y lanza un dardo a la Superliga en el sorteo de la Champions

Aleksander Ceferin, como viene siendo habitual en estos menesteres, volvió a acaparar los focos en el sorteo de la Champions League celebrado este jueves 29 de agosto. El presidente de la UEFA hizo de actor en un vídeo de presentación del nuevo formato del torneo y además aprovechó la situación para tirar un dardo a la Superliga. El dirigente esloveno también se hizo la foto con Cristiano Ronaldo, al que entregó el premio al máximo goleador histórico de la competición.

La Champions League en su edición de 2024-2025 vivía su primer gran día con la celebración de un sorteo dirigido por un ordenador en el que han quedado estipulados los enfrentamientos entre los 36 equipos participantes en la nueva liguilla, en la que cada partido disputará ocho partidos, siendo cuatro como local y otros cuatro como visitante. Antes de la celebración del sorteo, Aleksander Ceferin quiso tener su minutos de protagonismo sacándose dos premios de la manga y acordándose de la Superliga.

El presidente de la UEFA subió al escenario para entregar dos premios a Gianluigi Buffon y Cristiano Ronaldo por su gran labor en la máxima competición europea. Incluso el dirigente se atrevió a bromear con un Cristiano que también quiso tirar un guiño al Real Madrid con el trofeo en la mano. «Cristiano ha tenido una carrera impresionante. Tengo un problema con él: ya no juega en la mejor competición. Es la única persona que no envejece, así que esperemos que vuelva», dijo el esloveno a la leyenda del conjunto blanco.

Después del homenaje a Buffon y Cristiano, la UEFA hizo oficial un vídeo promocional del nuevo formato de la Champions League en el que participaron Buffon, Figo, Rodri, Rubén Dias… y un Aleksander Ceferin que fue protagonista total y absoluto de un vídeo con el que la máxima competición europea quiso sacar pecho del nuevo modelo de competición que pretende emular las ideas de la Superliga.

A new era begins.

The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024