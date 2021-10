La compra del Newcastle United por parte del fondo de inversión PIF, propiedad del jeque Mohammed bin Salman, ha provocado la creación de un nuevo club-Estado que podría asentarse a corto o medio plazo entre los dominadores del panorama futbolístico europeo. El Fair Play Financiero creado por la UEFA ya se ha mostrado inerte a la hora de frenar la progresión de este tipo de clubes, entre los que también se encuentran el Manchester City o el PSG de Neymar, Messi y Mbappé.

Toni Roca, Director de Sports Law Institute, atendió a OKDIARIO para mostrar sus impresiones sobre el actual Fair Play Financiero, sus límites, y lo que podría suponer un cambio de reglamentación. «Los clubes han visto que las normas no están cumpliendo su cometido. Se ha visto en el PSG y el City, es evidente que han inflado patrocinios de forma artificial», afirma el abogado especializado en derecho deportivo, que explica el nuevo método de UEFA que no haría más que favorecer a clubes-Estado como el Newcastle.

«UEFA estaba pensando en poner fin al actual sistema, que se basa en que no puedes gastar más de lo que ingresas, por un modelo en el que los clubes puedan gastar y si exceden el límite del 70% del salario, pagan multa», cuenta Roca sobre la estrategia de Ceferin, que no hace más que favorecer a Newcastle, Manchester City o PSG, que tienen el dinero por castigo. Con este formato que propondría UEFA, «no te puedes gastar más del 70% en salarios, pero si te pasas sólo una multa. Una multa si eres multimillonario te da igual».

¿Maniobra contra Madrid o Barcelona?

Ceferin ha asumido que no puede frenar a los clubes-Estado y en lugar de ello ha optado por el camino opuesto, el de favorecer a unas entidades que se han convertido en amigas desde su rechazo a la Superliga tan temida por el máximo mandatario de la UEFA. «Es cierto que hay veladas sospechas de que quizá el apoyo por parte del PSG y el City es por la Superliga. Nada confirmado. Yo te apoyo y tú suavizas las normas del Fair Play Financiero», explica el experto en derecho deportivo a este periódico.

De la nueva propuesta se sustrae un anuncio para que otros Estados inviertan en clubes de máximo nivel hasta convertirlos en potencias mundiales sin limitaciones económicas, mientras clubes enemigos como Madrid o Barcelona caigan, perjudicados por la norma y por su formación como entidades. «Si UEFA no aplica un sistema que limite esto –el fair play financiero– está muerto. Estamos ante un posible cambio en el orden mundial. Los principales perjudicados son el Madrid o el Barça, por su estructura, porque no son SAD. La única es que los socios pongan dinero», sentencia el director del Sports Law Institute. «Si UEFA no se plantea volver al sistema tradicional o se ponen límites o Madrid y Barça van a perder mucho poder».

Gasto desmedido y compra de otro club

El plan concreto del Newcastle es el de formar un equipo millonario gracias a la norma del Fair Play Financiero que cuenta Toni Roca. «El Newcastle podría gastar a mansalva y UEFA tendría 3 años para que cumplan las normas, tendría tiempo para compensar las cuentas. Mañana el Newcastle se puede gastar todo el dinero que no va a pasar nada a corto plazo», algo que se acrecentaría si en ese periodo cambian las normas del Fair Play en esa transformación en multas económicas que no afectarían al club inglés comprado por Arabia Saudí.

Donde sí encontrarían problemas Mohammed bin Salman y su fondo de inversión PIF sería a la hora de afrontar la rumoreada compra de otro club, que pudiera aspirar a una competición europea a medio plazo junto al Newcastle. «No puedes ser dueño de dos equipos que participen en la misma competición. UEFA ya obligó a Red Bull a hacer cambios accionariales para que no hubiera el mismo propietario», argumenta Toni Roca, aportando una solución en caso de que el jeque opte por hacerse con un club de la Serie A, como se ha llegado a publicar.