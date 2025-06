Cataluña da la espalda a la selección femenina: ni un tercio de aforo en el España-Inglaterra

El regreso de la selección femenina a Cataluña 28 años después no salió como se esperaba. Barcelona dio la espalda a España en un partido trascendental para la clasificación de las pupilas de Montse Tomé a la Final Four de la Liga de las Naciones. Mejor partido no podía ser. La campeona del mundo contra la subcampeona del mundo por el primer puesto del grupo 3 de la Liga A, que daba acceso a la Final Four de la competición.

Después de toda la promoción que se hizo, tan sólo acudieron 12.000 de los 40.000 espectadores que caben en el RCDE Stadium. Teniendo en cuenta que desde la Federación Española de Fútbol se había realizado una gran promoción, para que la afición acudiera en masa a apoyar a las campeonas del mundo en este partido tan trascendental. Varias jugadoras del Barcelona (Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Jana Fernández) promocionaron el encuentro en catalán mediante un vídeo lanzado por el ente federativo.

En las imágenes también aparecen Laia Aleixandri –que fichará por el Barça este verano– y Leila Ouahabi, ex del club azulgrana, con el objetivo de atraer al público de Cataluña para ver a la selección femenina. Una ciudad que ha batido el récord de espectadores en un partido de fútbol femenino al llenar el Camp Nou para un Barcelona-Wolfsburgo de semifinales de Champions League con un total de 91.648 espectadores. Pero ni por esas consiguieron el objetivo de batir el récord de asistencia a un partido de España femenino, que sigue siendo el encuentro de La Cartuja con 32.657 aficionados en las gradas.

El independentismo más radical orquestó su propia campaña atacando a las jugadoras del Barcelona por salir en el vídeo promocionando un partido de la selección femenina en Cataluña. Previamente, cuando se anunció que el España-Inglaterra se disputaría en el RCDE Stadium de Barcelona, los socios de Gobierno de Pedro Sánchez pusieron el grito en el cielo y pidieron explicaciones al consejero de Deportes de la Generalitat.

Polémica desde que se anunció el partido

Junts pidió la comparecencia del consejero de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, del PSC, para que diera «las explicaciones oportunas» sobre este España-Inglaterra en Barcelona y añadieron en un comunicado que si el Gobierno que lidera Illa ha destinado o tiene previsto destinar alguna partida presupuestaria «para fomentar que las selecciones españolas compitan en Cataluña».

El partido generó polémica desde el inicio. Mientras las jugadoras y Montse Tomé se mostraban contentas por volver a Cataluña, y más para este partido tan importante, el independentismo intentó boicotearlo. La Federación sacó las entradas a buen precio –entre 15 y 25 euros costaban las entradas–, pero aun así Cataluña dio la espalda a la selección española. El anillo superior del RCDE Stadium estaba completamente vacío, mientras que en el inferior se podían apreciar bastantes huecos.

El combinado nacional femenino llevaba desde 1997 sin jugar un partido en Cataluña, fue en un partido de clasificación para el Mundial ante Ucrania. Este equipo contaba con 8 jugadoras catalanas y 10 del Barça, entre ellas las dos últimas Balones de Oro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. A pesar de todo, solamente 12.000 personas acudieron a ver el partido entre España e Inglaterra, dos de las mejores selecciones del mundo. Al final, el encuentro se saldó con victoria de las de Montse Tomé, con remontada incluida, tras dos goles de Claudia Pina y con la Selección clasificada para la Final Four, donde defenderán su título.